„Wieso akzeptierst du nicht einfach meinen Berufswunsch?“

Ben

Ich kann das nicht. Ich mache alle Entscheidungen in meinem Leben von uns abhängig. Von dir. Ich habe wirklich versucht, mich nochmal voll auf uns einzulassen mit der gemeinsamen Wohnung. Aber etwas in mir fühlt sich eben nicht ganz richtig an.. und so ein Bauchgefühl sollte man nicht ignorieren, auch wenn es dir gegenüber schrecklich ist.. so kurz vorm Umzug. 07:52