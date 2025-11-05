Zum Hauptinhalt springen

Süddeutsche Zeitung

„Ich dachte halt, ein Liebesgedicht würde dich beeindrucken“

Michi gesteht Sarah seine Liebe in einem Gedicht. Sie ist von seinen Schreibfähigkeiten begeistert – bis sie den Verdacht hat, dass er es nicht selbst verfasst hat.
Von Maxim Nägele
Grafik: SZ Jetzt

Wer schreibt? 

Sarah (25) und Michi (22) daten seit drei Monaten. Es läuft ziemlich gut, aber keiner der beiden traut sich „Ich liebe dich“ zu sagen.

Und warum? 

Mit einem Gedicht gesteht Michi seiner Freundin endlich die Liebe. Sarah ist gerührt und völlig überrascht von Michis Talent. Doch dann entdeckt sie im Text verdächtige Gedankenstriche. Kommen die nicht oft in den Antworten bei Chatbots vor? 

  1. Di. 4. Nov

  2. Michi

    Du gehst — und doch bleibt deine Spur, in meinem Herz wie Flammenzeichen. Kein Wind verweht, was ich in mir nur in deiner Nähe kann erreichen. Dein Lachen klingt wie Sommerschein, der jede meiner Schatten bricht. Und wenn ich träume, bist du mein — ein Wort aus Liebe, schlicht und schlicht. Vielleicht soll ich diese Worte noch leidenschaftlicher ausdrücken, willst du, dass ich es tue? 11:20

  3. Michi

    Sarah, ich liebe dich ❤ 11:22

  4. Sarah

    Ich liebe dich auch Michi!! 💞💞 11:28

  5. Michi

    Ich habe mich so lange nicht getraut, dir das zu sagen🙈 11:30

  6. Michi

    Deswegen musste ich dir das jetzt halt als Gedicht schreiben :)) 11:31

  7. Sarah

    Du bist so süß! Ich habe auch schon länger auf den richtigen Moment gewartet, aber das war ja mal so perfekt 11:33

  8. Sarah

    Wow, ich bin so gerührt von deinen Worten. Das bedeutet mir richtig viel! 11:34

  9. Sarah

    Ich wusste gar nicht, dass du so toll schreiben kannst 😱😱 11:34

  10. Michi

    Ach, das war doch nur so ein kleines Gedicht... 11:36

  11. Sarah

    Nein, das ist richtige Poesie!! Ich sehe dich mit ganz anderen Augen, in dir steckt ja ein richtiger Künstler 🤩 11:37

  12. Sarah

    Bist du sicher, dass du dein Informatik-Studium nicht doch lieber abbrechen willst? hahahah 11:38

  13. Michi

    Hahaha ich weiß ja nicht... 11:39

  14. Michi

    Ich bleibe dann doch lieber bei den Zahlen 😆🤓 11:39

  15. Michi

    Naja, aber sehen wir uns dann heute Abend?? 11:40

  16. Sarah

    Jaaa, mega gerne! :)) ❤ 11:41

  17. Mi. 5. Nov.

  18. Sarah

    Guten Morgennn 🌅🌅 9:34

  19. Sarah

    Ich zeige gerade meinen Kolleginnen dein Gedicht, die finden das auch super gut!!!! 9:35

  20. Sarah

    Mir wurde schon ein Poesie-Workshop empfohlen, vielleicht könntest du da mitmachen? Wäre doch lustig oder?🙃 Die nehmen dich sicher mit Kusshand auf 9:36

  21. Michi

    GuMo mein Schatz ☺ 9:40

  22. Michi

    Ich weiß nicht, ob der Workshop was für mich ist... 9:40

  23. Michi

    Ich will lieber anderen Hobbies angehen, für dich Kochen zum Beispiel :3 ❤ 9:41

  24. Sarah

    Ach komm, ich finde du solltest da dranbleiben, du hast echt Potential! 9:43

  25. Sarah

    Als deine Freundin muss ich dich ja bei allem unterstützen, was du machst!! 🥰 9:43

  26. Sarah

    Und wenn mein Freund ein kleiner Poet wird, das wäre schon irgendwie sexy...😼 9:44

  27. Michi

    😅😅 9:46

  28. Sarah

    Hey du, ich habe Diana gerade dein Gedicht gezeigt und ihr sind diese langen Gedankenstriche aufgefallen, die oft von KIs benutzt werden. War das bei dir einfach eine künstlerische Entscheidung? 9:56

  29. Michi

    Ja genau :) 9:58

  30. Sarah

    Und ich sehe es erst jetzt: Was bedeutet der letzte Satz „Vielleicht soll ich diese Worte noch leidenschaftlicher ausdrücken, willst du, dass ich es tue“? Das sieht genauso aus, wie diese höflichen Antworten von Chatbots hahaha 🤖 9:58

  31. Michi

    Ähhh... 9:59

  32. Sarah

    Michi?? 10:00

  33. Michi

    Ja 10:01

  34. Sarah

    Hast du das Gedicht mit einem Chatbot geschrieben?! 10:01

  35. Michi

    Ja...Es tut mir sooo leid :(( 10:03

  36. Sarah

    Ernsthaft ?!? 10:04

  37. Sarah

    Das musst du mir jetzt aber gut erklären 10:04

  38. Michi

    Das ist mir gerade so peinlich 😣 10:05

  39. Michi

    Ich wusste einfach nicht, was ich schreiben soll!! Ich saß eine Stunde vor einem leeren Blatt und mir ist einfach nix eingefallen! 10:05

  40. Michi

    Dann hab ich den Chatbot gefragt...Ich bin halt nicht so der Kreative 😢 10:06

  41. Sarah

    Aber das musst du doch auch nicht sein! 10:07

  42. Sarah

    Du sollst mir doch einfach nur in deinen Worten sagen, was du fühlst!! 10:07

  43. Michi

    Das kann ich einfach nicht so gut... 10:08

  44. Michi

    Aber ich dachte halt, ein richtiges Liebesgedicht würde dich beeindrucken... 10:08

  45. Sarah

    Ja, das hat es ja eigentlich auch, aber jetzt bin ich schon ein bisschen enttäuscht 😕 10:10

  46. Sarah

    Ich dachte, dass die Worte von Herzen kommen, nicht aus einer Maschine 10:11

  47. Michi

    Aber die Geste zählt doch auch was oder??🥹 10:12

  48. Michi

    Mannn ich fühl mich voll schlecht :(( 10:12

  49. Michi

    Ich muss das jetzt wieder gut machen !! 10:13

  50. Sarah

    Ähh okay, was meinst du damit? 10:15

  51. Michi

    Sorry, ich war kurz weg! 10:45

  52. Michi

    bitte lach jetzt nicht, aber das hier kommt wirklich von Herzen: 10:45

  53. Michi

    Du stralst so hell, wie die Sonne Wenn ich dich sehe, sind meine Gedanken zerronnen Und jetzt frage ich mich, doch Sarah, liebst du mich noch? 10:46

  54. Sarah

    Mann Michi, ich war doch gerade noch sauer, aber du bist viel zu süß 😤😤 10:48

  55. Sarah

    Natürlich liebe ich dich noch! ❤❤ 10:49

  56. Michi

    Yesss, der Plan ist aufgegangen 😮💨 10:50

  57. Sarah

    Auch wenn deine echten Schreib-Skills etwas fragwürdig sind... 10:52

  58. Sarah

    Du hättest schon eine Grammatik-Software benutzen können 😆 10:53

  59. Michi

    Heyyyy!! ich habe mir voll Mühe gegeben 😪 10:53

  60. Sarah

    Aber das Gedicht ist trotzdem perfekt! Weil du es geschrieben hast :)) 10:55

  61. Michi

    Ab jetzt sage ich dir nur noch genau das, was ich fühle! 10:56

  62. Michi

    Gedichte gibt es dann leider nicht mehr von mir 🙂↔ 10:57

  63. Sarah

    <333 10:58

  64. Sarah

    Aber das mit den Gedichten ist noch nicht zu Ende! 😼😼 10:58

  65. Sarah

    Ich habe uns gerade beide für diesen Poesie-Workshop angemeldet, dann kannst du nochmal richtig üben ;) 11:01

  66. Michi

    Whatttt???!! Echt jetzt?? 11:03

  67. Michi

    Sarah, ich kann das doch garnichtttt 😫😫 11:03

  68. Sarah

    Doch doch, in dir schlummert sicher irgendwo noch der Goethe. Ich finde den schon noch! 11:05

  69. Sarah

    Und dann schreibst du mir jede Woche ein Gedicht, ja? 😘 11:06

  70. Michi

    Ähhh, ich kann jetzt gerade nicht nein sagen, oder? 11:07

  71. Michi

    Darüber reden wir aber nochmal!!! 11:07

  72. Sarah

    Hol schonmal deine Schreibfeder aus dem Schrank 😉 11:08

