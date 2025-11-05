Michi

Du gehst — und doch bleibt deine Spur, in meinem Herz wie Flammenzeichen. Kein Wind verweht, was ich in mir nur in deiner Nähe kann erreichen. Dein Lachen klingt wie Sommerschein, der jede meiner Schatten bricht. Und wenn ich träume, bist du mein — ein Wort aus Liebe, schlicht und schlicht. Vielleicht soll ich diese Worte noch leidenschaftlicher ausdrücken, willst du, dass ich es tue? 11:20