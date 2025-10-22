Zum Hauptinhalt springen

Süddeutsche Zeitung

Unsere Kernprodukte

Im Fokus

Weitere SZ-Produkte

Shops und Marktplätze

Media & Service

Partnerangebote

Möchten Sie in unseren Produkten und Services Anzeigen inserieren oder verwalten?

Anzeige inserieren

Möchten Sie unsere Texte nach­drucken, ver­vielfältigen oder öffent­lich zugänglich machen?

Nutzungsrechte erwerben
  2. Startseite
  3. Whatsapp-Kolumne

  4. Whatsapp-Kolumne: Zu viele Ratschläge

„Es geht immer nur um dich!”

Lola ist frisch von ihrem Freund getrennt und im Studium läuft es auch nicht gut. Als sie sich Charlotta anvertraut, gibt diese ihr viele Ratschläge. Das kommt bei Lola gar nicht gut an.
Von Maya Dempf
Grafik: SZ Jetzt

Teile diesen Beitrag mit Anderen:

Wer schreibt?

Lola (23) und Charlotta (24). Die beiden sind enge Freundinnen, haben aber durch ihr Studium in verschiedenen Städten weniger Kontakt.

Und warum?

Nach ihrer Trennung möchte Lola einfach nur ihr Herz ausschütten. Charlotta hat vor Kurzem dasselbe durchgemacht - und hat daher ganz viele Tipps.

  1. Mi. 15. Okt.

  2. Charlotta

    Hey du, ich wollte mich mal wieder melden. Haben uns jetzt schon länger nicht mehr gehört. 16:53

  3. Charlotta

    Wie geht's dir so? Was geht grad in deinem Leben? 16:54

  4. Charlotta

    Freu mich über ein Update. 🩷 17:44

  5. Lola

    Hey, voll lieb, dass du dich meldest. 🫶 17:47

  6. Lola

    Ehrlich gesagt geht es mir in letzter Zeit nicht so gut. Deswegen habe ich mich auch so lange nicht gemeldet... 17:47

  7. Charlotta

    Oh nein, das tut mir leid. Was ist los? 17:48

  8. Lola

    Amir hat sich von mir letzte Woche getrennt. Total überraschend. 17:48

  9. Lola

    Jetzt vermisse ich ihn total und kann an nichts anderes denken 17:48

  10. Lola

    Und in der Uni komme ich nicht mit den Abgaben hinterher 😕 17:49

  11. Charlotta

    Das verstehe ich voll. Als Emil und ich uns getrennt haben, war ich auch am Boden zerstört. Hab dann voll ignoriert, was mich während der Beziehung gestört hat. 17:50

  12. Charlotta

    Da habe ich angefangen, wieder Gitarre zu spielen und Häkeln gelernt. Versuch doch mal neue Hobbys :) Das hat mir geholfen. 17:50

  13. Charlotta

    Und ich hatte auch total Angst, dass ich meine Hausarbeiten nicht rechtzeitig abgebe. Aber meine Dozentin war da zum Glück total verständnisvoll. Rede doch mal mit deinen Profs! Die meisten geben Aufschub, wenn man private Notfälle hat 17:50

  14. Lola

    Puh, ich weiß nicht, ob ich für neue Hobbys bereit bin. Und erst recht möchte ich den Profs meine Lage nicht erklären 17:55

  15. Charlotta

    Überlege es dir einfach mal ❤ 17:53

  16. Fr. 17. Okt.

  17. Lola

    Oh Mann, ich habe gestern auf Insta gesehen, dass Amir eine Story mit einer anderen repostet hat. 13:25

  18. Lola

    Ich mein, kann er ja machen, wir sind nicht mehr zusammen, aber hat mir ein bisschen den Abend versaut. 😥 13:25

  19. Charlotta

    Das ist echt beschissen. 13:27

  20. Charlotta

    Entfolge ihm am besten. Blockier ihn vielleicht sogar, dann bekommst du seine Stories nicht in deinen Feed gespült. 13:27

  21. Lola

    Mal schauen. 13:28

  22. Charlotta

    Ich hab das auch bei der Trennung von Emil gemacht, weil ich mir immer sein Profil angeschaut habe. 13:30

  23. Charlotta

    Und dann ging's mir immer schlecht und ich hab auf Partys geheult, obwohl ich davor Spaß hatte. 13:30

  24. Lola

    Gut, dass es für dich funktioniert hat. 13:33

  25. Sa. 18. Okt.

  26. Charlotta

    Wie geht's dir inzwischen? 🩷 20:17

  27. Lola

    Passt schon, danke. 20:30

  28. Charlotta

    Was mir noch eingefallen ist: Nach der Trennung war ich sehr klischeehaft beim Friseur. Aber ich habe mich fantastisch gefühlt. Vielleicht wäre das auch was für dich? 😘 21:00

  29. So. 19. Okt.

  30. Charlotta

    Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich habe das Gefühl, du bist seit unserem letzten Gespräch voll abweisend zu mir. 😅 11:31

  31. Lola

    Gespräch nennst du das? Oder eher die Charlotta-Show? 🙄 11:33

  32. Charlotta

    Was soll das denn bitte heißen?? 11:33

  33. Lola

    Fällt es dir selbst nicht auf? 11:40

  34. Charlotta

    Äh, okay wtf?! Kannst du mir sagen, was ich falsch gemacht habe? 11:41

  35. Lola

    Alles dreht sich um deine Probleme. In jedem einzelnen Satz, der aus deinem Mund kommt, hört man, "ich, ich, ich", und du merkst es nicht mal. 11:42

  36. Lola

    Sieht man ja jetzt gerade auch wieder... 11:42

  37. Charlotta

    Wie redest du mit mir? Ich bin IMMER für dich da! 11:42

  38. Lola

    Naja...

  39. Lola

    Ich erzähle dir von meinen Problemen und da könntest du mich fragen, wie es mir geht, ob ich reden möchte oder Hilfe brauche. Stattdessen geht es wieder nur um dich. 11:45

  40. Charlotta

    Okay, ich habe doch nur versucht zu helfen... 11:46

  41. Lola

    Und inwieweit hilft es mir, wenn du erzählst, wie schmerzvoll deine Trennung war, wie schlecht es dir ging und dass dein Studium dich total stresst?! 11:50

  42. Charlotta

    Oh Mann Lola, das ist alles total falsch angekommen. 11:51

  43. Charlotta

    Mir helfen in solchen Lagen eigentlich immer Ratschläge von anderen 11:54

  44. Lola

    Mir hilft es aber nicht... 11:55

  45. Lola

    Ich brauche gerade einfach eine Freundin, die mir zuhört, der ich mein Herz ausschütten kann. 11:56

  46. Charlotta

    Es tut mir leid, wirklich. Ich passe in Zukunft darauf auf! 11:57

  47. Lola

    Alles gut ❤ 12:01

  48. Di. 21. Okt

  49. Lola

    Hey du, hast du Zeit zu telefonieren? Könnte etwas Ablenkung vertragen... 15:23

  50. Charlotta

    Hey, ich melde heute Abend. Bin noch auf der Arbeit, obwohl ich schon seit 13 Uhr Feierabend habe. 🙄 15:24

  51. Lola

    Charlotta, es ist immer dasselbe. Geh nach Hause, dieser Laden wird niemals für Überstunden zahlen. 15:30

  52. Lola

    Vielleicht musst du mal mit deiner Chefin reden, das passiert zu oft. Auch wenn sie unsympathisch ist. 15:30

  53. Lola

    Hatte auch so ein Gespräch diesen Sommer. War ein bisschen unangenehm, aber manchmal muss man einfach Grenzen setzen. 15:30

  54. Lola

    Wenn du magst, kannst du mit meiner Cousine sprechen. Sie ist ja Berufscoach und weiß, was man in solchen Situationen sagen soll 15:32

  55. Charlotta

    Lola...merkst du etwas? 😂 15:35

  56. Lola

    Oh shit, sorry. Ich mag es wohl auch, Tipps zu geben. 15:36

  57. Charlotta

    In der Tat 😘 15:55

  58. Charlotta

    Gib mir aber gerne die Nummer deiner Cousine. Professionellen Ratschlag kann ich gut gebrauchen 😋 15:58

  • teilen
  • schließen
Zur Startseite