„Schatz, dein Einrichtungsstil ist einfach grässlich“
Teile diesen Beitrag mit Anderen:
Wer schreibt?
Omar (28) und Sveti (27) sind schon lange ein Paar und haben endlich eine gemeinsame Wohnung gefunden. Gerade stecken sie noch in den letzten Zügen ihres Umzugs.
Und warum?
Die beiden habe ziemlich unterschiedliche Vorstellung davon, wie sie ihr neues Zuhause einrichten wollen. Trotzdem versuchen sie Kompromisse zu finden, auch wenn Omars gutgemeinte Mitbringsel und Einrichtungsideen Sveti an ihre Grenzen bringen.
Und so könnte das aussehen:
-
Do. 23. Okt.
-
Sveti
-
Sveti
-
Sveti
-
Omar
-
Omar
-
Sveti
-
Omar
-
Sveti
-
Omar
-
Sveti
-
Omar
-
Sveti
-
Fr. 24. Okt.
-
Sveti
-
Omar
-
Omar
-
Sveti
-
Omar
-
Sveti
-
Omar
-
Sveti
-
Omar
-
Omar
-
Omar
-
Sveti
-
Sveti
-
Omar
-
Omar
-
Sveti
-
Sa. 25. Okt.
-
Sveti
-
Omar
-
Omar
-
Sveti
-
Omar
-
Sveti
-
Omar
-
Omar
-
Sveti
-
Omar
-
Sveti
-
Sveti
-
Omar
-
Sveti
-
Sveti
-
Omar
-
Omar
-
Omar
-
Sveti
-
Sveti
-
Sveti
-
Sveti
-
Omar
-
Sveti
-
Sveti
-
-
So. 26.Okt.
-
Sveti
-
Omar
-
Omar
-
Omar
-
Sveti
-
Omar
-
Mo. 27. Okt.
-
Omar
-
Sveti
-
Sveti
-
Omar
-
Di. 28. Okt.
-
Sveti
-
Sveti
-
Sveti
-
Omar
-
Omar
-
Sveti
-
Sveti