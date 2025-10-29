Zum Hauptinhalt springen

Süddeutsche Zeitung

Unsere Kernprodukte

Im Fokus

Weitere SZ-Produkte

Shops und Marktplätze

Media & Service

Partnerangebote

Möchten Sie in unseren Produkten und Services Anzeigen inserieren oder verwalten?

Anzeige inserieren

Möchten Sie unsere Texte nach­drucken, ver­vielfältigen oder öffent­lich zugänglich machen?

Nutzungsrechte erwerben
  2. Startseite
  3. Whatsapp-Kolumne

  4. Whatsapp-Kolumne: Streit um die Einrichtung

„Schatz, dein Einrichtungsstil ist einfach grässlich“

Omar und Sveti ziehen in ihre erste gemeinsame Wohnung. Alles scheint perfekt, bis es darum geht, wie ihr neues Zuhause aussehen soll.
Von Ania Kozlowska
FDE

Teile diesen Beitrag mit Anderen:

Wer schreibt?

Omar (28) und Sveti (27) sind schon lange ein Paar und haben endlich eine gemeinsame Wohnung gefunden. Gerade stecken sie noch in den letzten Zügen ihres Umzugs.

Und warum?

Die beiden habe ziemlich unterschiedliche Vorstellung davon, wie sie ihr neues Zuhause einrichten wollen. Trotzdem versuchen sie Kompromisse zu finden, auch wenn Omars gutgemeinte Mitbringsel und Einrichtungsideen Sveti an ihre Grenzen bringen.

Und so könnte das aussehen:

  1. Do. 23. Okt.

  2. Sveti

    Hi Schatz, wann bist du denn heute zuhause? 18:20

  3. Sveti

    Moni und ich bräuchten vielleicht doch etwas Hilfe mit den restlichen Kartons. 18:22

  4. Sveti

    Hab auch jemanden gefunden, der meine Kommode UND meine Küchenstühle in der alten Wohnung noch kauft, yeah! 18:23

  5. Omar

    Geil, heißt das, wir können uns neben der Kaution auch noch neue Möbel leisten? Juhuu! 18:25

  6. Omar

    Raúl und ich sind gerade in der Wohnung abgekommen, sind also da, wenn ihr kommt. 18:26

  7. Sveti

    Haha kommt darauf an, was für Designerteile du willst, sonst müssen erstmal die Kartons als Sitzgelegenheit herhalten. 😜 18:30

  8. Omar

    Na, zum Glück hab ich meine Küchenstühle doch mitgenommen! 18:33

  9. Sveti

    Ah echt? Diese bunten? Wolltest du die nicht noch verscherbeln? 18:35

  10. Omar

    Ja, aber bis jetzt wollte sie keiner haben und die sind echt suuuper bequem 18:36

  11. Sveti

    Waren die nicht noch aus deiner ersten Studi-WG? 18:40

  12. Omar

    Genau. Einiges erlebt, aber sitzfest wie eh und je 18:45

  13. Sveti

    Na, dann schauen wir mal, wie gut sich in unserer Erwachsenen-Wohnung machen... ;) 18:46

  14. Fr. 24. Okt.

  15. Sveti

    Hi Babe, sag mal, wo kommt den dieser Dartscheibe auf einmal her? War ganz verwundert heute Morgen :D 9:01

  16. Omar

    Die hat bestimmt zwei Jahre in meinem Keller gechillt. 9:50

  17. Omar

    Jetzt wo wir mehr Platz haben, dachte ich, kann ich mal wieder spielen. Und ist mega für Pre-drinks! 9:51

  18. Sveti

    Joa, aber muss sie denn im Wohnzimmer hängen? 10:20

  19. Omar

    Wo denn sonst? Aufm Klo? :D 10:22

  20. Sveti

    Dachte vllt... im Flur? Weiter hinten? 10:23

  21. Omar

    Du räumst meinen Sachen ja wirklich sehr viel Platz ein in unserer Wohnung, haha. 10:24

  22. Sveti

    Nein, so war das gar nicht gemeint. Ich finde nur, es passt nicht so gut zu den anderen Möbeln, die wir schon haben... Ist ja alles eher alles in einem hellen Ton. 10:30

  23. Omar

    Gut, dann kommt sie halt in den Flur. 10:40

  24. Omar

    Übrigens wollte meine Schwester heute nach der Arbeit zu Ikea und hat gefragt, ob ich mitwill. 11:40

  25. Omar

    Du kommst ja eh erst morgen früh aus Nürnberg zurück, da kann ich heute den Tag alleine ja nutzen. :) 11:50

  26. Sveti

    Ooooh cool! Aber wollen wir uns nochmal absprechen wegen des Looks? Du magst ja eher so Dopamine Looks und ich eher cleane. 12:30

  27. Sveti

    Nicht, dass es sich am Ende beißt. :) 12:31

  28. Omar

    Meine Schwester ist doch auch dabei, ich werde schon was Gutes finden! 12:55

  29. Omar

    Ein paar neue Gläser, ne schicke Uhr und eine Türmatte ...vertrau mir. 12:56

  30. Sveti

    Okkaaay. ;) 13:03

  31. Sa. 25. Okt.

  32. Sveti

    Omar, das ist nicht dein Ernst. Hast du unserem Nachbar die Türmatte nachgekauft?? 10:18

  33. Omar

    Ja, hab mich mit dem Dude letztens unterhalten, der ist Skater und echt chillig drauf. Wohnt auch schon seit einer zehn Jahren hier im Haus. 10:20

  34. Omar

    Hat mich auch direkt auf ein Bier eingeladen. 10:22

  35. Sveti

    "Hi. I'm Mat!"??? 10:34

  36. Omar

    Ist doch funny! 10:35

  37. Sveti

    Was kommt als nächstes, unsere Gesichter auf Tassen?? 10:36

  38. Omar

    Jetzt hab dich doch nicht so. Ist auch meine Wohnung und bin halt ein lustiger Kerl. 😜 10:40

  39. Omar

    Ich hab mich auch echt bemüht, passende Sachen zu finden! 10:41

  40. Sveti

    Ok, bin gespannt. Wann kommst du vom Training? 10:44

  41. Omar

    Gegen 14 Uhr, denke ich. Bin gerade noch in der Umkleide. 10:45

  42. Sveti

    Gut, dann schau ich mich erstmal um:) 10:45

  43. Sveti

    Babe, Pampasgras? Diese Staubfänger? 10:48

  44. Omar

    Jaaaa, passt doch mega zu beige? 10:48

  45. Sveti

    ... 10:48

  46. Sveti

    Und mehrere kleine Buddhas. 10:51

  47. Omar

    Genau, du kleine Yoga-Maus. Muss jetzt los. Bis später :* 10:53

  48. Omar

    Na, wie findest du den Rest? 13:03

  49. Omar

    So schlimm? 13:50

  50. Sveti

    Die goldene Ananas, ok, mit ein bisschen Trash kann ich leben. 13:51

  51. Sveti

    Aber die LEDs schießen den Vogel ab. 13:51

  52. Sveti

    Wir wollen uns ja beide in unserer neuen Wohnung wohlfühlen... 13:55

  53. Sveti

    Aber, Schatz, dein Einrichtungsstil ist einfach grässlich. 13:56

  54. Omar

    Oha. 13:58

  55. Sveti

    Ich kann mich so einfach nicht wolfühlen... 14:01

  56. Sveti

    Omar? 14:08

  57. Verpasster Anruf 14:15

  58. So. 26.Okt.

  59. Sveti

    Gut, dass wir gestern nochmal gesprochen haben, Hase. <3 Trinke grade schon Kaffee mit meiner Mum. 10:01

  60. Omar

    Ja, das war gut. :) Tob dich aus im Wohnzimmer. 10:20

  61. Omar

    Aber um das nochmal schriftlich festzuhalten: Ich darf die Küche fertig machen als Geburtstagsüberraschung. 10:23

  62. Omar

    Betreten verboten bis dahin! 10:23

  63. Sveti

    Jaaaa. Und backen. 😜 10:25

  64. Omar

    Mach ich doch eh schon immer. 10:27

  65. Mo. 27. Okt.

  66. Omar

    Hey Babeee, hoffe du hattest einen tollen Arbeitstag heute. Bis gleich! <3 16:20

  67. Sveti

    Gleich da, hab noch zwei fette Stücke Torte aus dem Office dabei :) 16:40

  68. Sveti

    Die Luftballons zu unserer Wohnung zeigen mir den Weg! 16:44

  69. Omar

    Süß oder ;) 16:45

  70. Di. 28. Okt.

  71. Sveti

    Babe, jetzt mal ehrlich – wer hat das gestern so geil dekoriert? 9:03

  72. Sveti

    Frage für alle meine Freundinnen!! 9:05

  73. Sveti

    Dieser Glaskopf gefüllt mit Bonbons, die Tischdecke mit den Blüten, dieser Kerzenständer mit den Frauenkörpern – so gut! 9:06

  74. Omar

    Hab mich die letzten Tage da bisschen in was reingefuchst :) 9:33

  75. Omar

    Pintest oder so? 9:33

  76. Sveti

    Pinterest?! Wow! 9:33

  77. Sveti

    Dann schick ich die Pinnwand mal in meine Mädelsgruppe :) 9:41

  • teilen
  • schließen
Zur Startseite