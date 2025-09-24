Zum Hauptinhalt springen

„Lösch das Video!“

Eva feiert mit ihren besten Freund:innen Geburtstag, darunter Vivien, die gerade als Influencerin durchstarten will. Als Vivien ungefragt ein Reel von der Feier hochlädt, sind die anderen nicht begeistert.
Von Pegah Julia Meggendorfer
Grafik: SZ Jetzt

Wer schreibt?

Eva (30) mit ihren besten Freund:innen Therry (29), Raphael (31) und Vivien (30).

Und warum?

Eva möchte ihren Geburtstag feiern und hat im neuesten Trendlokal für sich und ihre Freund:innen reserviert. Vivien, die als Influencerin ständig neue Videos posten muss, wittert eine Chance, Content zu generieren.

Und so könnte das aussehen:

  1. Mi. 10. Sep.

  2. Eva

    Hallo ihr Lieben 😘 am Samstag ist es soweit! Ich feiere meinen 30. Geburtstag! Und ich freue mich, dass ihr alle kommt! Ich finde, zum 30. sollte man nen richtig fancy Abend haben. Los geht's darum um 20 Uhr im Le Petit Rouge. Von dort gehen wir weiter in die Sao Paulo Bar für ein paar Drinks. Ich freue mich! 14:26

  3. Therry

    Toll! Ich freue mich schon, Maus! 14:29

  4. Raphael

    Das wird sooooo Hammer! Freue mich! 14:30

  5. Vivien

    Omg! Le Petit Rouge?? Mega! Keiner kriegt da ne Reservierung. Ich will das schon die ganze Zeit für mein Insta auschecken. Da werde ich auf jeden Fall ein paar Videos machen, um das Restaurant vorzustellen ☺ Danke für die Einladung 😘 14:32

  6. Eva

    Perfekt! Freut mich, dass ihr euch freut 🙂 14:35

  7. So. 14. Sep.

  8. Eva

    Hey Leute, danke dass ihr gestern alle da wart ❤ War echt schön! 11:35

  9. Raphael

    OMG ich hatte so ne gute Zeit! Es hat so Spaß gemacht gestern! Danke nochmal für die Einladung! 11:38

  10. Therry

    Jaaaaa! Hatte auch so Spaß! 11:45

  11. Eva

    Ähm, Vivien??? 😳 Ich sehe grad das Reel, das du vom Restaurant gemacht hast. Aber da sieht man uns ja alle. Das ist mir irgendwie nicht so recht. 12:06

  12. Therry

    Wait WHAT?! Sieht man uns alle?? 12:09

  13. Raphael

    Ich schau sofort 👀 12:11

  14. Eva

    Vivien, du hättest uns schon fragen müssen, ob du uns hochladen darfst. 12:16

  15. Vivien

    Aber ich hab doch gesagt, dass ich ein Video über das Restaurant machen würde. Da hat keiner von euch protestiert?? 12:19

  16. Eva

    Ja, vom Restaurant. Ich hätte nicht gedacht, dass wir da alle drauf zu sehen sind. Ich dachte halt, du filmst bisschen Essen und so. 12:22

  17. Raphael

    Also ich dachte auch, es wäre klar, dass du uns nicht filmst. Oder halt fragst. 12:24

  18. Vivien

    Okay, dann gabs da wohl ein Missverständnis. Aber ist ja nicht schlimm, oder? Ihr seht ja alle voll classy aus! 12:26

  19. Raphael

    „Classy“?? Man sieht, wie ich im Hintergrund versuche, die Sektflasche aufzumachen und mir der Korken fast ins Auge fliegt 12:31

  20. Therry

    OMG und mich sieht man, wie ich mir gerade das halbe Tiramisu auf einmal in den Mund schiebe. Nicht sehr sexy... 12:33

  21. Eva

    Es sollte eine private Feier werden, auf der alle sich wohlfühlen können. Und jetzt ist es im Internet... 12:36

  22. Vivien

    Tut mir leid, ich dachte, das wäre klar, dass ihr zu sehen sein würdet 🙈 12:38

  23. Vivien

    Das Restaurant scheint's zu feiern. Die haben gerade mein Reel in ihrer Story gepostet 🥳 #collab 12:39

  24. Eva

    Oh mann.. 12:41

  25. Therry

    Oh no, dieses Restaurant hat 20K Follower... Das hab ich nicht gebraucht, dass so viele Menschen das sehen. 12:46

  26. Eva

    Vivien, bitte nimm das Reel wieder runter. 12:48

  27. Vivien

    Aber findet ihr es wirklich so schlimm? Es läuft super! Schon 3500 Views in der ersten Stunde. Ist immer bisschen unprofessionell, wenn man sowas wieder runter nimmt. 12:53

  28. Raphael

    Mein nerviger Arbeitskollege folgt dir halt. Ich hab ehrlich gesagt wenig Lust, dass der mich so halb besoffen in nem Reel sieht und das in der Firma herumzeigt. 13:03

  29. Vivien

    Vor dem kann ich das ja verbergen. Dann sieht er das nicht. 13:06

  30. Eva

    Nimm es runter, Vivien. 13:10

  31. Vivien

    Leute, es tut mir leid, aber das ist mein Job und es ist echt wichtig, dass ich es mir nicht mit dem Algorithmus verscherze, indem ich Content wieder lösche. 13:12

  32. Eva

    Wir sind nicht dein Content, Vivien. Wir sind deine Freunde. 13:17

  33. Vivien

    Hintergangen?? Es war ein Missverständnis! Sowas passiert. Und ich weiß nicht, warum ihr euch so nen Kopf macht. Ihr seht alle gut aus und ihr seht alle so aus, als hättet ihr die Zeit eures Lebens. Die Leute lieben sowas! 13:22

  34. Raphael

    Du hast unsere Persönlichkeitsrechte verletzt. Du kannst nicht einfach Fotos und Videos von uns hochladen. 13:28

  35. Raphael

    Lösch bitte das Video! 13:33

  36. Therry

    Wenn du das nicht runter nimmst, hast du bald keine Freunde mehr, die du ohne ihr Wissen posten kannst! 13:39

  37. Eva

    Vivien, lösch jetzt endlich das Video. 13:40

  38. Vivien

    Okaaay. Ich hab’s gelöscht. Happy? 13:43

  39. Therry

    Halleluja. 13:45

  40. Mo. 15. Sep.

  41. Eva

    Ähm Leute, ich hab grad ne DM vom Restaurant bekommen. 11:43

  42. Eva

    Sie bedanken sich für das „großartige Marketing“ und laden uns alle nächste Woche zum Gratis-Dinner ein. 11:45

  43. Therry

    Oha, I'm in!! 😃 11:48

  44. Raphael

    Okay, das ist nett 😃 bin auch dabei 11:52

  45. Vivien

    What?? Gestern nervt ihr mich noch so, ich soll das Reel runternehmen und auf einmal ist das cool, oder was? 11:55

  46. Eva

    Shit, sie haben mich grad gefragt, wo das Reel hin ist... Kannst du das irgendwie wieder hochladen, Vivien? 11:57

  47. Vivien

    Achsooo, jetzt wollt ihr das also doch online haben? 😌 Da will ich aber zuerst ne Entschuldigung hören. 12:01

  48. Eva

    Och, Viviiii! Tut mir leid! (Auch wenn du uns vorher hättest fragen sollen.) 12:05

  49. Therry

    Ja, I'm sorry, Vivien! 12:08

  50. Raphael

    Mir tut's auch leid, Maus! Aber kannst du das überhaupt einfach nochmal hochladen? Sind doch alle Likes und so jetzt weg. 12:12

  51. Vivien

    Ich habe das Reel glücklicherweise nur archiviert 😜 alles also noch da. 12:17

  52. Vivien

    Hab's wieder online gestellt 🙂 12:20

  53. Raphael

    Geil! Wir werden Influencer 😂 12:22

  54. Mi. 17. Sep.

  55. Therry

    Raphael, warst du heute eigentlich schon auf Instagram 😬 09:45

  56. Raphael

    Ne, wieso? 09:48

  57. Raphael

    OH GOTT!! NEIN!! 09:50

  58. Eva

    Was ist los? 09:53

  59. Therry

    Raphael und die Sektflasche sind ein Meme 😂 it's all over Instagram 09:56

  60. Raphael

    Das ist nicht witzig!!!! 09:59

  61. Raphael

    VIVIEN!! Nimm das Reel wieder runter!!! 10:00

  62. Vivien

    Also ihr wisst wirklich auch nicht, was ihr wollt. 10:03

