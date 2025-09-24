„Lösch das Video!“
Teile diesen Beitrag mit Anderen:
Wer schreibt?
Eva (30) mit ihren besten Freund:innen Therry (29), Raphael (31) und Vivien (30).
Und warum?
Eva möchte ihren Geburtstag feiern und hat im neuesten Trendlokal für sich und ihre Freund:innen reserviert. Vivien, die als Influencerin ständig neue Videos posten muss, wittert eine Chance, Content zu generieren.
Und so könnte das aussehen:
-
Mi. 10. Sep.
-
Eva
-
Therry
-
Raphael
-
Vivien
-
Eva
-
So. 14. Sep.
-
Eva
-
Raphael
-
Therry
-
Eva
-
Therry
-
Raphael
-
Eva
-
Vivien
-
Eva
-
Raphael
-
Vivien
-
Raphael
-
Therry
-
Eva
-
Vivien
-
Vivien
-
Eva
-
Therry
-
Eva
-
Vivien
-
Raphael
-
Vivien
-
Eva
-
Vivien
-
Eva
-
Vivien
-
Raphael
-
Raphael
-
Therry
-
Eva
-
Vivien
-
Therry
-
Mo. 15. Sep.
-
Eva
-
Eva
-
Therry
-
Raphael
-
Vivien
-
Eva
-
Vivien
-
Eva
-
Therry
-
Raphael
-
Vivien
-
Vivien
-
Raphael
-
Mi. 17. Sep.
-
Therry
-
Raphael
-
Raphael
-
Eva
-
Therry
-
Raphael
-
Raphael
-
Vivien