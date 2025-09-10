„Das sind mir zu viele Katzenbilder“
Teile diesen Beitrag mit Anderen:
Wer schreibt?
Malu, 29, und Cara, 28, sind seit zehn Jahren befreundet und wohnen in unterschiedlichen Städten.
Und warum?
Malu hat eine trächtige Katze adoptiert und ist ganz vernarrt. Cara hingegen teilt die Leidenschaft für Katzen eher nicht.
-
Mi. 16. Juli.
-
Malu
-
Cara
-
Cara
-
Malu
-
Malu
-
Cara
-
Malu
-
Malu
-
Malu
-
Cara
-
Malu
-
Cara
-
Malu
-
Malu
-
Cara
-
Malu
-
Cara
-
Fr. 18. Juli
-
Malu
-
Malu
-
Malu
-
Malu
-
Cara
-
Malu
-
Malu
-
Malu
-
Malu
-
Malu
-
Malu
-
Malu
-
Malu
-
Cara
-
Cara
-
Malu
-
Cara
-
Cara
-
Malu
-
Malu
-
Malu
-
Cara
-
Malu
-
Fr. 25. Juli.
-
Cara
-
Malu
-
So. 27. Juli.
-
Cara
-
Cara
-
Malu
-
Malu
-
Malu
-
Cara
-
Cara
-
Malu
-
Fr. 15. August.
-
Malu
-
Malu
-
Cara
-
Cara
-
Cara
-
Malu
-
Cara
-
So. 7. September.
-
Cara
-
Cara
-
Malu
-
Malu
-
Cara
-
Mo. 8. September.
-
Cara
-
Malu
-
Malu
-
Malu
-
Malu
-
Cara