„Das sind mir zu viele Katzenbilder“

Malu hat eine trächtige Katze adoptiert und ist ganz vernarrt. Doch ihre Freundin Cara ist davon eher genervt. Dann besucht sie die beiden für ein Wochenende.
Von Lisa Nguyen
Grafik: SZ Jetzt

Wer schreibt?  

Malu, 29, und Cara, 28, sind seit zehn Jahren befreundet und wohnen in unterschiedlichen Städten. 

Und warum? 

Malu hat eine trächtige Katze adoptiert und ist ganz vernarrt. Cara hingegen teilt die Leidenschaft für Katzen eher nicht.  

  1. Mi. 16. Juli.

  2. Malu

    Caraaaaa, wie stehts mit dem letzten Augustwochenende? Kommst du mich und die schwangere Bazi besuchen? 13:15

  3. Cara

    Hey meine Liebe! Ja, ich konnte mir den Freitag freinehmen, buche heute die Züge nach Würzburg 14:22

  4. Cara

    Bazi? Wer ist das? 😅 14:22

  5. Malu

    Bazi ist meine Katze, habe sie vor drei Wochen aufgenommen, weil meine Großtante sich nicht mehr um sie kümmern konnte... 14:40

  6. Malu

    Habe ich dir nicht erzählt, dass ich sie zu mir kommt? 14:41

  7. Cara

    Ich glaub schon, hab’s aber vergessen. Du erzählst ja schon Ewigkeiten, dass du gerne eine hättest 14:45

  8. Malu

    Ja und jetzt schau mal 14:46

  9. Malu

    14:46

  10. Malu

    So eine Süßmaus 🥰 14:46

  11. Cara

    Oha, die schaut ja ernst 16:40

  12. Malu

    Ja, ist sie nicht Zucker? Und vor allem ist sie sehr lieb ❤ 17:00

  13. Cara

    Wie dem auch sei: Ich würde bei dir um 14 Uhr ankommen, geht das in Ordnung? 17:03

  14. Malu

    Klar! Abends können wir dann bei mir einen Film anschauen, Bazi liegt dann zwischen uns 17:10

  15. Malu

    17:11

  16. Cara

    Wollen wir nicht lieber Essen und ins Kino gehen? 😊 17:13

  17. Malu

    Klar, geht auch, aber lass uns das Kino lieber streichen.. Möchte Bazi nicht so lange allein lassen 17:05

  18. Cara

    Oke, dann machen wir das so. 17:06

  19. Fr. 18. Juli

  20. Malu

    13:12

  21. Malu

    Guten Morgen 13:12

  22. Malu

    13:13

  23. Malu

    Hm, lieber doch nicht 13:13

  24. Cara

    Die wird ja schon ordentlich fotografiert. Könntest aus den ganzen Bildern einen Kalender machen :D 15:10

  25. Malu

    Omg 16:00

  26. Malu

    Du bist GENIAL. Hab auch schon viel Material 16:02

  27. Malu

    16:10

  28. Malu

    März: Zeit für den Frühjahrsputz 16:10

  29. Malu

    16:13

  30. Malu

    Juni: Ab in den Urlaub 16:14

  31. Malu

    16:15

  32. Malu

    November: Ist es denn schon wieder Winter? 16:16

  33. Cara

    Ähhm Malu 18:35

  34. Cara

    Bitte nimm es mir nicht übel, aber das sind mir zu viele Katzenbilder... 18:35

  35. Malu

    Waaaaas? Es gibt Menschen, die keine Katzenfotos mögen? 18:40

  36. Cara

    Ja, die nennt man Hundemenschen 🙈 18:45

  37. Cara

    Und letztens erst hat mich der Kater meiner Schwägerin gekratzt, seitdem bin ich auf Kriegsfuß mit denen 18:46

  38. Malu

    😮😮😮😮 19:00

  39. Malu

    Katzen sind nicht fies, man muss sich ihre Liebe verdienen 19:01

  40. Malu

    Aber deine Meinung toleriere ich, auch wenn du im Unrecht bist 😘 19:01

  41. Cara

    Ich werde schon gut mit ihr klarkommen! Aber eben ein bisschen Abstand halten 19:05

  42. Malu

    Das wollen wir mal sehen :D 19:06

  43. Fr. 25. Juli.

  44. Cara

    Hey, ich sitze im Zug und komme pünktlich um 14:05 am Gleis 9 an! 13:02

  45. Malu

    Supi, ich laufe dann gleich los zum Bahnhof 13:04

  46. So. 27. Juli.

  47. Cara

    Huhu, ich bin gut zuhause angekommen. Danke für das schöne Wochenende, war richtig schön mit dir ausgiebig zu quatschen <3 23:30

  48. Cara

    Und: Bazi ist schon ganz süß 23:32

  49. Malu

    „Schon ganz süß“??? 23:40

  50. Malu

    Wusste am Wochenende gar nicht, wer von uns beiden die crazy cat lady war 23:41

  51. Malu

    Warst die ganze Zeit nur am Kraulen und Spielen :D 23:41

  52. Cara

    Sorry, hätte ich auch nicht gedacht. Aber du hast recht, vielleicht sind Katzen nicht so fies 23:42

  53. Cara

    Und du kannst mir sehr, sehr gerne Fotos schicken, wenn die Kätzchen auf der Welt sind 👉👈 23:42

  54. Malu

    Aber natürlich ❤ 23:45

  55. Fr. 15. August.

  56. Malu

    Hello meine Liebe, die feinen Kleinen sind endlich da, sind insgesamt fünf geworden 10:34

  57. Malu

    10:35

  58. Cara

    Ach du meine Güte 10:40

  59. Cara

    I'm smitten by the kitten 10:40

  60. Cara

    Sehr, sehr niedlich 🥺 10:41

  61. Malu

    Yup, aber auch sehr anstrengend, schlafe gerade max. drei Stunden am Stück 10:45

  62. Cara

    Oh no! Hoffentlich wird es bald wieder besser 11:00

  63. So. 7. September.

  64. Cara

    Naaaaaa 14:00

  65. Cara

    Wie sehen sie mittlerweile aus? 14:04

  66. Malu

    Boah, diese hier hält mich auf Trab 14:05

  67. Malu

    14:07

  68. Cara

    AWWWWWWW 14:11

  69. Mo. 8. September.

  70. Cara

    Heeeelllooo, du, kannst du mir nochmal ein Bild von den Katzen schicken? Hab meiner Mama davon erzählt und sie möchte auch Fotos sehen 15:02

  71. Malu

    Huhu, ja klar 16:00

  72. Malu

    16:03

  73. Malu

    Aber ehm, Cara, bevor du komplett obsessed wirst (bist du wahrscheinlich schon): Magst du vielleicht eine oder zwei adoptieren? 16:04

  74. Malu

    Musst dich noch nicht entscheiden, kannst ja auch erst einmal vorbeischauen. Nächstes Wochenende vielleicht? 16:05

  75. Cara

    Ich hab schon Zugtickets gebucht 😺 20:16

