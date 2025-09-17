Zum Hauptinhalt springen

Süddeutsche Zeitung

  2. Startseite
  3. Whatsapp-Kolumne

  4. Whatsapp-Kolumne: Zu wenig Trinkgeld

„Du findest mich geizig?!“

Kevin findet, sein Date Ben zahlt zu wenig Trinkgeld. Ben findet das übergriffig. Es kommt zum Streit – aber geht es dabei wirklich nur um Prozente?
Von Maxim Nägele
Grafik: SZ Jetzt

Wer schreibt? 

Ben, 29, und Kevin, 26, daten sich seit drei Monaten. Sie verstehen sich super. 

Und warum? 

Kevin findet, dass Ben zu wenig Trinkgeld gibt. Doch der lehnt den sozialen Zwang dahinter ab und will sich nicht an Prozenten aufhängen. Nach einer Weile merken die beiden, dass es bei ihrer Diskussion eigentlich um etwas ganz anderes geht.

  1. Mi. 10. Sept.

  2. Ben

    Es war voll schön gestern mit dir <3 11:29

  3. Ben

    Die Bar ist echt cool, da müssen wir öfter hingehen! 11:29

  4. Kevin

    Ja, fand ich auch! 🤩 Ich bin aber ein bisschen verkatert irgendwie hahah, war wohl doch ein Liquid Cocaine zu viel 11:35

  5. Ben

    Hahah jaa, ich auch! 11:37

  6. Ben

    Warum hast du mich eigentlich so komisch angeguckt, als ich bezahlt habe? 11:39

  7. Kevin

    Hmm... 11:41

  8. Kevin

    Du hast honestly viel zu wenig Trinkgeld gegeben. Nur 5 Prozent glaube ich, obwohl die Kellnerin doch mega war. Oder?! 11:41

  9. Ben

    Ähhh okay, keine Ahnung. Auf dem Kartengerät stand halt zuerst 5% und das habe ich dann geklickt 11:44

  10. Ben

    Die Rechnung war ja eh schon so teuer 😅 11:45

  11. Kevin

    Das checke ich nicht. Das hat doch eigentlich nichts mit dem Preis zu tun, wie viel man gibt! 🤨 11:47

  12. Kevin

    Wenn du mehr ausgibst, dann sitzt du ja meistens auch länger, bedeutet mehr Service 11:48

  13. Ben

    Naja, ich finde schon, dass es eine Grenze gibt. Wenn ich jetzt 200€ zahle, will ich nicht 20€ oder mehr geben. 11:50

  14. Ben

    Ich bin ja auch erst Berufseinsteiger 🥺 11:50

  15. Kevin

    Trotzdem finde ich es komisch, wenn du nicht 10 Prozent gibst 11:52

  16. Kevin

    Du bist zwar Einsteiger, aber du hast doch schon ein eigenes Unternehmen... 💸💸💸 11:53

  17. Ben

    Ich finde diese Prozent-Regel halt einfach doof. Warum ist das so eine soziale Pflicht?? 11:56

  18. Ben

    Ich bin immer voll gestresst, wenn ich mit Freunden unterwegs bin und dann rechnen muss, wie viel jetzt "genug" ist 😟 11:57

  19. Ben

    Trinkgeld ist doch was Freiwilliges. Das sollte jeder selbst bestimmen dürfen... 11:57

  20. Kevin

    Aber die Bedienung ist doch in einer viel schlechteren Position als du!! 11:59

  21. Kevin

    In der Gastro ist man total darauf angewiesen, dass die Leute einem mehr geben. 12:00

  22. Kevin

    Mindestlohn haut sich halt gar nicht, vor allem nicht in München! 12:00

  23. Ben

    Ich checke nicht, warum du daraus jetzt so ein großes Ding machst. Ich kann doch so viel Trinkgeld geben, wie ich will. 12:03

  24. Ben

    Das ist immer so ein komisches Argument, dass die "Bedienung darauf angewiesen ist". Die Arbeitgeber sollen halt besser bezahlen!! 12:04

  25. Kevin

    Sorry, aber die meisten Kneipen würden halt dicht machen, wenn sie den Mitarbeitern einen höheren Lohn zahlen müssten! 12:05

  26. Ben

    Ja okay, das verstehe ich schon. Aber trotzdem mag ich das nicht, dass man dafür genötigt wird etwas freiwillig zu zahlen… 12:06

  27. Kevin

    Als Kunde zahlt man halt einfach für das Essen und Trinken und dann für den Service! Das ist einfach eine extra Dienstleistung. 12:08

  28. Kevin

    Und du kannst du mir echt nicht erzählen, dass die meisten Münchner das Geld nicht hätten!!! 😤 12:09

  29. Kevin

    Du zählst da ja auch dazu, Mr. Büro-in-Nymphenburg! 🤑 12:09

  30. Ben

    Heyyy! Jetzt hör mal auf mich so anzugehen. Ich verstehe nicht, warum du gerade so emotional wirst?? 12:11

  31. Kevin

    Ich habe dir das bisher nicht gesagt, aber ich arbeite auch in der Gastro… 12:14

  32. Kevin

    Ich bin zwar studierter Architekt, aber finde gerade keinen Job und muss kellnern 12:15

  33. Ben

    Hää, warum hast du das vor mir verschwiegen?? 12:16

  34. Kevin

    Ich wollte halt erfolgreich vor dir wirken, weil du schon so viel erreicht hast mit deiner Firma 🙈 12:17

  35. Kevin

    Das verunsichert mich voll :/ 12:17

  36. Ben

    Das muss es doch nicht! Wir sitzen doch beide im selben Boot im chaotischen Late-Twenties-Ozean :3 🌊🌊 12:19

  37. Ben

    Kellnern ist ja auch ein richtig nicer Job ! 12:20

  38. Kevin

    Na, ja, damit würde ich niemals so viel verdienen wie du 😪 12:21

  39. Kevin

    Zumindest bin ich wegen der Arbeit voll sensibel, wenn es um Trinkgeld geht. Das kann einen Abend retten oder ruinieren... 12:22

  40. Ben

    Das verstehe ich voll! 12:23

  41. Kevin

    Für mich geht es beim Trinkgeld irgendwie auch um mehr als nur Finanzen. Es sagt ziemlich viel über den Charakter aus, finde ich… 12:25

  42. Ben

    Du findest mich geizig?! 12:26

  43. Kevin

    Ähh, also so habe ich das jetzt nicht gesagt. Aber besonders spendabel bist du auch nicht oder? 🙊🙊 12:27

  44. Ben

    Ich hatte Angst, dass du das von mir denkst 😕 12:29

  45. Ben

    Eigentlich lade ich andere Leute richtig gerne ein. Aber gerade geht das bei mir einfach nicht… 12:30

  46. Kevin

    Was meinst du? 12:31

  47. Ben

    Ich war vielleicht auch nicht ganz ehrlich zu dir… 12:33

  48. Ben

    Mit meinem Unternehmen läuft es gerade gar nicht gut. 12:33

  49. Ben

    Wir kriegen kaum neue Kunden und die Miete ist echt teuer geworden :( vielleicht muss ich es bald sogar weiterverkaufen 12:34

  50. Kevin

    Ohhh shit okay, das ist sicher hart für dich 😟 12:36

  51. Kevin

    Aber da hättest du auch früher mit mir drüber reden können! 12:36

  52. Ben

    Touché 😉 12:37

  53. Ben

    Zumindest muss ich deswegen gerade auf jeden Cent schauen und kann nicht so viel Geld in Bars lassen… 12:38

  54. Ben

    Und jetzt habe ich auch noch so einen süßen Freund, den ich immer ausführen will 😮 12:39

  55. Kevin

    Hast du mich gerade deinen Freund genannt??? 12:40

  56. Ben

    Vielleicht...zu früh? 12:42

  57. Kevin

    Nein, gar nicht! Ich habe eigentlich auch nur auf den richtigen Moment gewartet, um dich zu fragen 😊 12:44

  58. Kevin

    Aber du weißt ja jetzt, was für ein Schisser ich sein kann 😅 12:44

  59. Ben

    Das stimmt doch gar nicht, manche Sachen brauchen halt einfach ihre Zeit! 12:45

  60. Ben

    Du... 12:47

  61. Ben

    Jetzt wo wir beide die Karten auf den Tisch gelegt haben, können wir vielleicht bei den nächsten Dates ein bisschen billiger ausgehen? 12:47

  62. Kevin

    Na klaaar! Es müssen ja auch nicht immer fancy Cocktails sein. Ein,zwei Helle tun es ja auch 😋🤗 12:50

  63. Ben

    Stimmt!! Dann kann ich auch mehr Trinkgeld dalassen 😉 12:51

  64. Kevin

    Nee, die nächste Rechnung geht sowas von auf mich!! 12:52

Zur Startseite