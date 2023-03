„Meine App sagt, ich soll was trinken, wenn ich Hunger verspüre“

Aleyna

Wahnsinn, dass DU dich jetzt beschwerst. Hast du dir schon mal überlegt, dass sich das für mich nicht so schön anfühlt, wenn meine ohnehin schon superschlanke Freundin mich immer wieder mit dem konfrontiert, was man alles noch an sich verbessern könnte? Ich fand mich eigentlich gut so wie ich bin. Du offenbar nicht, wenn du schon an dir zu meckern hast. 18:25