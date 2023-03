„Spionierst du mir nach?“

Und warum?

Fatima zieht für ein Praktikum nach Köln. Svenja ist nicht in der Stadt, da auch sie wegen ihres Jobs drei Monate in Berlin wohnt. Die beiden schreiben, um die letzten Details der Untermiete abzuklären. Ziemlich schnell wird klar, dass sie unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie man eine Wohnung übergibt, was Untermiete genau heißt und wie man mit dem Besitz anderer Menschen untergeht.