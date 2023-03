„Ich will einfach wissen, wer mein Großvater ist“

Und warum?

In Teil 1 hatte Didiers Gentest ergeben, dass ein Elternteil mit großer Wahrscheinlichkeit aus der Gegend des französischsprachigen Belgiens kommt. Er fragt bei seiner Mutter und Fridas Oma nach und die gibt alles zu: In den 60ern hatte sie einen Gutbesitzer zum Liebhaber. Sie hat Didier nach ihm benannt. Frida ruft ihren Vater besorgt an und schreibt ihm danach nochmal.