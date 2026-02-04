„Man kann uns doch nicht einfach überwachen”
Teile diesen Beitrag mit Anderen:
Wer schreibt?
Lilly (24), Manuel (30), Severin (22) arbeiten nicht nur zusammen bei einer Social-Media Agentur, sondern sind auch Work-Besties.
Und warum?
Während einer Konferenz wirft ihr Chef ihnen vor, die meisten Mitarbeiter würden zu wenig arbeiten. Das finden Lilly und Severin überhaupt nicht gut.
Und so könnte das aussehen:
-
Mo. 29. Jan.
-
Lilly
-
Severin
-
Lilly
-
Lilly
-
Severin
-
Manuel
-
Manuel
-
Manuel
-
Lilly
-
Lilly
-
Lilly
-
Manuel
-
Manuel
-
Lilly
-
Severin
-
Manuel
-
Severin
-
Severin
-
Lilly
-
Lilly
-
Manuel
-
Severin
-
Manuel
-
Manuel
-
Severin
-
Manuel
-
Manuel
-
Severin
-
Manuel
-
Manuel
-
Severin
-
Severin
-
Lilly
-
Manuel
-
Lilly
-
Manuel
-
Severin
-
Severin
-
Manuel
-
Severin
-
Lilly
-
-
Lilly
-
Severin
-
Severin
-
Lilly
-
Lilly
-
Severin
-
Severin
-
Di.3.Feb.
-
Severin
-
Severin
-
Lilly
-
Severin
-
Severin
-
Severin
-
Lilly
-
Severin
-
Lilly
-
Lilly
-
Lilly
-
Severin
-
Lilly