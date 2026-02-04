Zum Hauptinhalt springen

Süddeutsche Zeitung

Unsere Kernprodukte

Im Fokus

Weitere SZ-Produkte

Shops und Marktplätze

Media & Service

Partnerangebote

Möchten Sie in unseren Produkten und Services Anzeigen inserieren oder verwalten?

Anzeige inserieren

Möchten Sie unsere Texte nach­drucken, ver­vielfältigen oder öffent­lich zugänglich machen?

Nutzungsrechte erwerben
  2. Startseite
  3. Whatsapp-Kolumne

  4. Whatsapp-Kolumne: Ein hinterlistiger Arbeitsfreund

„Man kann uns doch nicht einfach überwachen”

Nach einer Konferenz regen sich Lilly und Severin über ihren Chef auf, nur Manuel verteidigt ihn. Können sie ihrem Freund auf der Arbeit vertrauen?
Von Alisia Öztürk
Grafik: SZ Jetzt

Teile diesen Beitrag mit Anderen:

Wer schreibt? 

Lilly (24), Manuel (30), Severin (22) arbeiten nicht nur zusammen bei einer Social-Media Agentur, sondern sind auch Work-Besties. 

Und warum? 

Während einer Konferenz wirft ihr Chef ihnen vor, die meisten Mitarbeiter würden zu wenig arbeiten. Das finden Lilly und Severin überhaupt nicht gut.

Und so könnte das aussehen:  

  1. Mo. 29. Jan.

  2. Lilly

    Boah, was war das gerade für eine Konferenz?! 12:30

  3. Severin

    Mir fehlen die Worte 😶 12:31

  4. Lilly

    Was dachte sich Chris dabei, einfach die Arbeitszeiten und Fehltage seiner Mitarbeiter vor allen zu präsentieren?? 12:32

  5. Lilly

    Ist das arbeitsrechtlich überhaupt zulässig?? 12:33

  6. Severin

    Niemals, kann ich mir nicht vorstellen... 12:34

  7. Manuel

    Hmm, das weiß ich auch nicht. 12:35

  8. Manuel

    Das war echt nicht soo toll.. 12:36

  9. Manuel

    Aber nur so konnte er halt zeigen, dass wir zu wenig arbeiten und deshalb die Umsätze so schlecht sind🤷‍♂️ 12:37

  10. Lilly

    Aber man kann uns doch nicht einfach überwachen 🤨 12:38

  11. Lilly

    Das hatte ja echt nur einen Zweck: Die Gen Z zu beschuldigen! 12:39

  12. Lilly

    Denn dazu zählen ja nur Severin und ich 🙄 12:40

  13. Manuel

    Nee, so ein Generationen-Bashing macht Chris ja normalerweise nicht... 12:41

  14. Manuel

    Ich glaube, er ist gerade sehr verzweifelt... 12:42

  15. Lilly

    Aber vielleicht sollte er seine Führung hinterfragen🤷‍♀️ 12:43

  16. Severin

    Genau! Er zieht seit Monaten auch nicht die besten Aufträge an Land 🙄 12:44

  17. Manuel

    Das stimmt. Aber dazu kommt, dass einige im Team letztes Jahr sehr oft krank waren...🤷‍♂️ 12:45

  18. Severin

    Klar, zu denen zähle ich auch. Nach meinem Burn-Out muss ich wirklich mehr auf mich achten. 12:46

  19. Severin

    Das weiß Chris auch.. 12:47

  20. Lilly

    Außerdem hat Chris die letzte Grippewelle mit ins Büro geschleppt... 12:48

  21. Lilly

    Und seinetwegen lag ich auch zwei Wochen komplett flach🤷‍♀️ 12:49

  22. Manuel

    Naja, er hat mich auch angesteckt und ich war nur drei Tage krankgeschrieben. 12:50

  23. Severin

    Ja, und danach sahst du eine Woche lang komplett fertig aus. 12:51

  24. Manuel

    Naja, es geht jetzt wirklich nicht nur um die Krankheitstage. 12:52

  25. Manuel

    Die Statistik hat auch gezeigt, wer die meisten Aufträge bearbeitet.. 12:53

  26. Severin

    Manu, willst du damit etwas andeuten? 12:54

  27. Manuel

    Ich sage ja nur, wie es dargestellt wurde... 12:55

  28. Manuel

    Du und Lily seid schon im unteren Drittel 12:56

  29. Severin

    Ähm, weil wir auch die anspruchvollsten Aufträge machen? 12:57

  30. Manuel

    Naja, also du brauchst schon immer sehr lange, um Reels zu schneiden 🤷‍♂️ 12:58

  31. Manuel

    Und im Vergleich habe ich halt auch deutlich mehr Überstunden.. 12:59

  32. Severin

    Bei aller Liebe, ich finde deinen Ton gerade echt weird, Manu 13:00

  33. Severin

    Nur, weil ich weniger Erfahrung habe als du, soll ich mehr Überstunden machen? 13:01

  34. Lilly

    Die Anzahl der Überstunden ist doch kein Maß für Produktivität 🤨 13:02

  35. Manuel

    Ich habe wenigstens wieder angefangen zu arbeiten, während ihr im Minutentakt schreibt. 13:03

  36. Lilly

    Sagt der, der die meisten Reels während der Arbeitszeit schickt... 13:04

  37. Manuel

    Nur, wenn ich auf dem Klo bin 13:05

  38. Severin

    Deine Klopausen dauern sehr viel länger als meine Raucherpausen :D 13:06

  39. Severin

    Und die erfasse ich wenigstens ☝ 13:07

  40. Manuel

    Hey Chris! Echt gute und wichtige Präsentation vorhin. Eine kleine Ergänzung: Ich denke, dass viele im Büro auch nicht auf ihre Stunden kommen, weil sie am Handy hängen oder lange Raucherpausen machen. Vor allem bei Lilly und Severin finde ich, sollte man ganz genau auf ihre Arbeitsstunden schauen. Lass uns doch mal bei einem Kaffee darüber sprechen. LG, Manu 13:08

  41. Severin

    DEIN ERNST?!!! Übrigens: Falscher Chat 13:09

  42. Lilly

    Wow, dass hätte ich niemals von dir erwartet 13:10

  43. Manuel hat die Gruppe verlassen

  44. Lilly

    Wie wenig Rückgrat kann man haben? 13:11

  45. Severin

    Mir fehlen die Worte 😤 Ich dachte echt, wir wären Work-Besties 13:12

  46. Severin

    Muss das erstmal verdauen.. 13:13

  47. Lilly

    Irgendwie hatte ich schon seit ein paar Monaten ein schlechtes Bauchgefühl bei ihm 13:14

  48. Lilly

    Seitdem Manu den Hauskredit aufgenommen hat, distanziert er sich immer mehr.. 13:15

  49. Severin

    Stimmt, beim Pub-Quiz war er letztes mal auch nicht dabei.. 13:16

  50. Severin

    Ihn jetzt im Büro zu sehen, wird bestimmt total unangenehm 13:17

  51. Di.3.Feb.

  52. Severin

    Du glaubst es nicht! 12:15

  53. Severin

    Mir hat gerade Birgit erzählt, dass Manu kurz vor einer Gehaltserhöhung stand. Aber das ist jetzt geplatzt 12:16

  54. Lilly

    Darum ging es ihm also😧??? 12:17

  55. Severin

    Yes, so eine Snitch 🙄 12:18

  56. Severin

    Jedenfalls: Birgit hat mitgekriegt, wie Chris sich über Manus Verhalten aufgeregt hat 12:20

  57. Severin

    Selbst er findet verpetzen anscheinend unkollegial und hat die Erhöhung direkt gestrichen 🤯 12:21

  58. Lilly

    OMG! Hätte nie gedacht, dass Chris mal cool sein kann 12:30

  59. Severin

    Und das coole Projekt, auf das Manu gegeiert hat, sollen wir beide jetzt kriegen 12:31

  60. Lilly

    Wow, Karma hat dieses Mal sehr schnell zugeschlagen 12:32

  61. Lilly

    Aber Severin, ich muss dir was sagen. Ich finde es von Chris echt nicht in Ordnung, wie er unsere Arbeitszeit so überwacht. 12:33

  62. Lilly

    Seit seiner Aktion schaue ich nach neuen Jobs, und es sind gerade überraschend viele Stellen offen 12:34

  63. Severin

    Lilly, lass mich bitte nicht mit diesen verrückten Leuten allein 🥺😭 12:35

  64. Lilly

    Ich leite dir mal ein paar Stellenanzeigen weiter ❤ 12:36

  • teilen
  • schließen
Zur Startseite