„Gott, ich hasse Weihnachtsmärkte“

Entgegen seiner Überzeugung will sich Jannik mit seinen Freunden auf dem Weihnachtsmarkt treffen. Aber schafft er das auch?
Von Pegah Julia Meggendorfer
Grafik: SZ Jetzt

Wer schreibt?

Theresa (26), David (31), Annalena (28) und Jannik (29) sind Arbeitskolleg:innen. Nach Feierabend wollen sie sich auf ein paar Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt treffen.

Und warum?

Leider ist auf dem Weihnachtsmarkt super viel los, sodass sich die vier ständig verlieren. Mit steigendem Alkoholpegel wird das Zusammenfinden nicht leichter.

Und so könnte das aussehen:

  1. Do. 18. Dez.

  2. Theresa

    Sooo, David und ich sind da! Wo seid ihr? Es ist ja richtig viel los hier. Hoffentlich finden wir uns. 17:50

  3. Jannik

    Am Stand mit den Lichtern. 17:53

  4. David

    Das hilft NULL. Die haben alle Lichter 😂 17:55

  5. Annalena

    Meinst du den Stand mit den leuchtenden Sternbildern, Jannik? 17:58

  6. Jannik

    Nein. Mit den anderen Lichtern. 18:01

  7. Theresa

    Okay, wir holen uns schon mal Glühwein. 18:04

  8. Annalena

    David, Theresa, wartet! Ich seh euch! 18:07

  9. Theresa

    Jannik, wir holen uns gebrannte Mandeln. 18:44

  10. David

    An dem Stand neben dem Typen mit der Trompete. 18:46

  11. Jannik

    Ich sehe keinen Typ mit Trompete. Nur ne Frau, die "Last Christmas" auf der Geige spielt. Gott, ich hasse Weihnachtsmärkte. 18:55

  12. Annalena

    Dann bist du falsch. 18:56

  13. Jannik

    Oder ihr seid falsch. 18:57

  14. Jannik

    Na gut. Dann hole ich mir hier jetzt mal nen Glühwein. Wir sehen uns danach. 18:59

  15. Theresa

    Glühwein Nr. 2 🔥🍷 19:17

  16. Jannik

    Ich hab neue Freunde. 19:23

  17. David

    Ich wusste, du magst uns nicht. 19:24

  18. Theresa

    Okaaaayy, wen? 19:25

  19. Jannik

    Ein Pärchen aus Köln und ein Typ namens Uwe. 19:29

  20. Theresa

    Bring sie her! Sind an dem Glühweinstand, der mit ganz vielen Holzsternen verziert ist. 19:32

  21. Theresa

    Jannik, wo bist du? 19:46

  22. Jannik

    Bei nem Stand mit Wikingerhörnern. 19:48

  23. Annalena

    Leute, hab auf dem Weg zum Klo Hans gesehen. Er steht da mit paar Leuten. 19:50

  24. David

    Finds immer noch wild, dass du auf nen Typen stehst, der Hans heißt 😂 19:52

  25. Annalena

    Soll ich hingehen? 19:53

  26. Theresa

    JA!! 19:55

  27. David

    Oder trink erst noch einen. 19:57

  28. Annalena

    Ich trink erst noch einen. 19:58

  29. Jannik

    Uwe hat mir Met gekauft. 20:01

  30. David

    Hahaha klingt gut! 20:03

  31. Jannik

    Und ich trink den aus nem Horn. Wie ein echter Wikinger, sagt Uwe. 20:05

  32. Theresa

    Pack dir Uwe und das Horn und komm her! 20:07

  33. Theresa

    Annalena, wo bist du? 20:12

  34. Annalena

    Red grad mit ihm 20:14

  35. David

    Und?? Wie ist es? 20:15

  36. Jannik

    Ich hab jetzt ein Fell um. 20:18

  37. Theresa

    Ein Tierfell? Warum? 20:20

  38. Jannik

    War kalt ud Uwe meint, das steht mir 20:22

  39. David

    Wo habt ihr denn ein Fell her? 😂 20:24

  40. Jannik

    Das weiß ich nicht. 20:25

  41. Theresa

    Leute, wo seid ihr? Jetzt hab ich David auch noch verloren... 🙈 20:48

  42. Annalena

    Update zu Hans: Wir haben Glühwein zusammen getrunken. 20:57

  43. David

    Und rumgemacht? 20:59

  44. Annalena

    Nein, aber er hat meine Handschuhe gehalten. 21:00

  45. David

    Dann seid ihr so gut wie zusammen. 21:02

  46. Jannik

    Leute, ich singe gleich. 21:04

  47. Theresa

    Was? 21:06

  48. Jannik

    Es gibt hier Kakoa :D 21:08

  49. Jannik

    *Karaoke 21:09

  50. David

    Auf dem Weihnachtsmarkt gibt's Karaoke? 21:10

  51. Jannik

    Ja. Bin angemledet für Azebös 21:11

  52. Theresa

    Für was? 21:12

  53. Jannik

    Atemks 21:13

  54. Annalena

    Ich glaube, er meint "Atemlos". 21:14

  55. Theresa

    Da hatte jemand ein bisschen zu viel aus dem Wikingerhorn, glaube ich 😅 21:15

  56. David

    OMG das darf ich nicht verpassen! Wo ist das?? 😱 21:17

  57. Theresa

    Wo ist Uwe? 😅 Passt er auf dich auf? 21:19

  58. Jannik

    Sing mit 😝😝 21:20

  59. Theresa

    Hey Leute, lasst mal versuchen zu treffen. Jetzt beim großen Baum! 21:33

  60. Annalena

    Bin unterwegs. 21:35

  61. David

    Komme. 21:38

  62. David

    Jannik, wir stehen alle hier. Wo bist du? 21:47

  63. Jannik

    Beim Bsin 21:49

  64. Jannik

    Buam 21:50

  65. David

    Baum? 21:52

  66. Jannik

    Ja, neben 21:55

  67. Theresa

    Neben was??? 21:56

  68. Jannik

    Kidner Esinhabn 🚂💫 21:58

  69. Annalena

    Was? 22:00

  70. Jannik

    Eisenbabnnnnnnnnn 22:03

  71. Theresa

    Kinder-Eisenbahn?? Omg Jannik, bist du auf dem Weihnachtsmarkt am Bahnhof??? 22:05

  72. Theresa

    Wir hatten doch ausgemacht, dass wir zum Weihnachtsmarkt am Rathaus gehen. 22:11

  73. Theresa

    Du bist am falschen Weihnachtsmarkt 😂 22:13

  74. Jannik

    ihrS falsch 22:16

  75. Jannik

    Ih Lieb wienachtsmaaaaaaaaaaaa 22:18

