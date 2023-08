„Will nicht nerven, aber wolltest du nicht das Bad machen?“

Wer schreibt?

Christina (24) und Alessia (23) sind beste Freundinnen und beschließen, eine WG zu gründen. Doch als sie dann zusammenwohnen, gibt es Stress: Christina hat oft Stress in der Uni und ist gerne unterwegs. Der Haushalt ist ihr nicht so wichtig. Darum gab es schon in der Vergangenheit Stress mit ihren Mitbewohner:innen. Alessia hat bisher immer alleine gewohnt und liebt es ordentlich.

Warum schreiben sie?

Alessia muss Christina immer wieder an ihre Aufgaben im Haushalt erinnern. Weil Christina die immer vergisst, ist die Stimmung zwischen den beiden Freundinnen angespannt. Ob ihre Freundschaft das aushält?