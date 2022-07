„Du kündigst mir, weil ich nicht auf dich stehe?“

Wer schreibt?

Mit Daniel (33), Unternehmensberater, wurde nach sieben Jahren Schluss gemacht, seine Ex-Freundin zog aus der gemeinsamen Wohnung aus. Er brauchte also eine:n neue:n Mitbewohner:in. Obwohl ihm irgendwas gesagt hat, dass das keine gute Idee ist, hat er sich für die supercoole Designerin Jessy (25) entschieden, auf die er, wenn er ganz ehrlich ist, ein bisschen steht.

Und warum?

Schon nach wenigen Wochen wird es komisch in der WG. Daniel verguckt sich hemmungslos in Jessy und gesteht ihr das irgendwann betrunken in der Küche. Sie empfindet nichts dergleichen für ihn. Und danach wird es noch komischer in der WG. Daniel weiß nur noch einen Ausweg: Jessy muss wieder raus. Zum Glück ist sie grade im Urlaub und er muss ihr das nicht persönlich sagen.

Und so könnte das aussehen: