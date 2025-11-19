Zum Hauptinhalt springen

  2. Startseite
  3. Whatsapp-Kolumne

  4. Whatsapp-Kolumne: Hundesitting

„So eine Chance kriegen wir nie wieder“

Hamudi und Yassirs Mutter wünscht sich eigentlich einen Hund, aber traut sich nicht. Schaffen ihre Söhne es, sie zu ihrem Glück zu zwingen?
Von Carim Soliman
FDE

Wer schreibt?

Hamudi (26) mit seinem Bruder Yassir (28).

Und warum? 

Seit Jahren liegt ihre Mutter den beiden in den Ohren, dass sie gerne einen Hund hätte. Aber aus Angst vor der Verantwortung traut sie sich nicht. Vor allem Hamudi versucht, sie dazu zu kriegen, über ihren Schatten zu springen. 

Und so könnte das aussehen:

  1. Mi. 5. Nov.

  2. Hamudi

    Alarm, Alarm, Alarm

  3. Hamudi

    Wie kriegen wir hin, dass das klappt mit Mama und dem Nachbarshund?

  4. Yassir

    Bro, gar nicht

  5. Hamudi

    Was????

  6. Hamudi

    Das ist DIE Chance!!

  7. Yassir

    Ich dachte, DIE Chance war die Aktion des Tierheims um die Ecke? Oder die Hundetrainer-Show in der Arena?

  8. Yassir

    Ich küsse dein Bruderherz, aber du musst es einsehen: Mama wird auf ihre Lebtage von einem Hund schwärmen und sich trotzdem keinen holen

  9. Yassir

    Commitment Issues > Hundeliebe

  10. Hamudi

    Es mag dir entgangen sein, aber ich kenne die Frau auch ganz gut

  11. Hamudi

    Weißt du noch, der kleine Junge mit der Stupsnase, der so 18 Jahre auch immer bei deinen Eltern gechillt hat? Das war ich.

  12. Yassir

    Ahaha, ok, ok, ich höre auf zu haten

  13. Yassir

    Aber mal im Ernst, warum soll sie sich diesmal am Ende anders entscheiden?

  14. Hamudi

    Weil wir ihr die Entscheidung diesmal abnehmen 😈😈

  15. Yassir

    Hamudi, nur Deutsche verklagen ihre Eltern. Und ich hab sogar bei deutschen Gerichten meine Zweifel, ob man da eine Hundeadoption erzwingen kann

  16. Hamudi

    Hier wird niemand verklagt

  17. Hamudi

    Wir gehen vielmehr einer Jahrhunderte alten arabischen Familientradition nach: emotionale Erpressung ☺

  18. Yassir

    Mashallah

  19. Yassir

    Ich bin ganz Ohr

  20. Hamudi

    Ich sage Mama, ich mache Hundesitter für die Nachbarn, und holde den dann auch. Aber dann, och, menno, ach, wie blöd, Mensch, so ein Ärger, gibt es einen Notfall auf der Arbeit und ich muss ihr wohl oder übel einfach die Leine in die Hand drücken

  21. Hamudi

    Die wird die Zeit ihres Lebens haben und weiter auf den Hund der Kowalskis aufpassen wollen, wenn Herr Kowalski irgendwann durch ist mit seinem neuen Spanischkurs

  22. Hamudi

    Oder sich eben gleich einen eigenen holen

  23. Hamudi

    Zack, haben wir sie zu ihrem Glück gezwungen

  24. Yassir

    Damn

  25. Yassir

    Und der Coup geht wann über die Bühne?

  26. Hamudi

    Morgen Mittag

  27. Do. 6. Nov.

  28. Yassir

    Also?

  29. Hamudi

    Ich bin ja nicht so der Angebertyp

  30. Hamudi

    Eher der stille Strippenzieher im Hintergrund, stoisch, über den Dingen stehend

  31. Yassir

    Oh Gott, es hat geklappt??

  32. Hamudi

    ICH BIN EIN GOTTVERDAMMTES GENIE

  33. Hamudi

    Du hättest die beiden sehen sollen, als ich wiederkam

  34. Hamudi

    Professor Schnüffel und Frau Simone Masri, das Match des Jahrhunderts

  35. Yassir

    "Professor Schnüffel" ahahahaha??

  36. Hamudi

    Jedem Tierchen sein Pläsierchen, wa

  37. Hamudi

    Von mir aus könnte der Köter Dipl. Ing. Heribert Wackelschwanz heißen

  38. Hamudi

    Hauptsache, er macht unsere Mutter glücklich

  39. Yassir

    🤲

  40. Mi. 12. Nov.

  41. Hamudi

    Yassir

  42. Yassir

    Hamudi

  43. Hamudi

    Wir haben ein Problem

  44. Yassir

    Warum beschleicht mich das Gefühl, dass dieses Problem eigentlich deins ist und du es mal wieder zu meinem machen willst

  45. Hamudi

    Mama bringt den Nachbarshund um 😭😭😭

  46. Yassir

    Hä, ich dachte, sie und Doktor Schnauze sind ein Traumpaar??

  47. Hamudi

    Professor Schnüffel

  48. Hamudi

    Und das ist ja das Problem

  49. Hamudi

    Mama mästet den zu Tode

  50. Yassir

    Loool

  51. Hamudi

    Bro, es ist gar nicht lustig

  52. Hamudi

    Ich habe Frau Kowalski getroffen neulich

  53. Hamudi

    Die hat mir ganz verzweifelt erzählt, dass der Professor sich ständig übergibt und sie nicht wissen, warum

  54. Hamudi

    Und der Tierarzt hätte ihnen gesagt, sein Blutzucker sei viel zu hoch

  55. Hamudi

    500 Euro haben die schon ausgegeben für alle möglichen Tests

  56. Yassir

    "Der Professor" ahahahah

  57. Hamudi

    DAS IST NICHT WITZIG MAN

  58. Hamudi

    Die haben Mama noch nicht in Verdacht, weil die sich nicht vorstellen können, wie viel die Frau in kürzester Zeit in jemanden hineinstopfen kann, den sie lieb hat

  59. Hamudi

    Aber es ist nur eine Frage der Zeit – oder noch schlimmer, der Hund platzt

  60. Hamudi

    Ich war gestern bei den beiden, um nachzuschauen

  61. Hamudi

    Die hat dem Tier in einer halben Stunde ein halbes Hochzeitsbüffet eingeflößt

  62. Hamudi

    Was machen wir???

  63. Yassir

    Mit ihr reden?

  64. Hamudi

    Und riskieren, dass sie für immer aufgibt mit den Hunden???

  65. Hamudi

    Du kennst sie doch, dann fühlt sie sich bestätigt in ihrm Selbstbild als Hundeschlächterin

  66. Yassir

    Dir wird schon was Schlaues einfallen

  67. Yassir

    Du bist schließlich ein Genie, auch wenn du nicht so der Angebertyp bist

  68. Yassir

    Eher der stille Strippenzieher im Hintergrund, stoisch, über den Dingen stehend

  69. Hamudi

    Ich weiß echt nicht, wozu Mama immer einen Hund will, sie hat doch jahrelang einen großgezogen

  70. Yassir

    🐶🐶🐶

