„Linsenbraten an Weihnachten? Klingt wie ein schlechter Tag in der Mensa”

Jonna möchte, dass an Heiligabend niemand Fleisch isst, der Rest der Familie besteht auf Rouladen. Bis ihr Vater diese leckeren Frikadellen im Kühlschrank entdeckt.
Von Marlene Riemann
Grafik: SZ Jetzt

Wer schreibt?

Im Familienchat schreibt Jonna (21) mit ihrer Schwester Vicky (25), ihrem Vater (53) und ihrer Mutter (54). Seitdem Jonna und Vicky ausgezogen sind, werden im Chat die wichtigsten Sachen geklärt.

Und warum? 

Weihnachten naht und damit auch die Frage nach dem Festtagsessen. Jonna ernährt sich seit kurzem vegetarisch und ist überzeugt, dass Weihnachten auch ohne Braten geht.

Und so könnte das aussehen:  

  1. Do. 6. Nov.

  2. Mama

    Ihr Lieben, ich wollte mal fragen, wann ihr zu Weihnachten nach Hause kommt?🎄 12:55

  3. Vicky

    Ich komme erst am 23. spätabends, habe kein Urlaub bekommen. 12:57

  4. Jonna

    Ich will schon an dem Wochenende davor kommen, dann können wir zusammen den Baum schmücken 😍 12:58

  5. Papa

    Ich komme erst am 24. pünktlich zum Essen vorbei 😆 13:00

  6. Vicky

    Papa 😂😂 Was gibt es denn dieses Jahr? 13:01

  7. Mama

    Haben wir uns noch nicht überlegt. Worauf habt ihr Lust? 13:02

  8. Vicky

    Rouladen wie immer, oder? 🥳 13:06

  9. Papa

    Ja! 13:08

  10. Jonna

    Also ich fände es schön, wenn wir dieses Jahr was Neues ausprobieren könnten 13:10

  11. Papa

    Wieso? 13:11

  12. Jonna

    Ich esse ja kein Fleisch mehr, Papa 13:11

  13. Papa

    Ach, stimmt. Aber Weihnachten ist doch eine Ausnahme, oder? 13:12

  14. Vicky

    Boah, das Studium in Berlin tut dir echt nicht gut 😒 13:15

  15. Jonna

    🙄 13:15

  16. Jonna

    Ne, ich mache keine Ausnahme an Weihnachten 13:16

  17. Mama

    Vielleicht finden wir einfach was, das allen schmeckt? 😉 13:17

  18. Jonna

    Wir könnten doch auch einen Linsenbraten, statt Rouladen machen. Mit Ofengemüse? 13:20

  19. Vicky

    Linsenbraten an Weihnachten? Klingt wie ein schlechter Tag in der Mensa 13:21

  20. Papa

    🫣 13:21

  21. Jonna

    Ihr habt das doch noch nie gegessen, ihr müsst es wenigstens mal probieren 🤨 13:22

  22. Papa

    Keine Experimente an Weihnachten. 13:24

  23. Jonna

    Ich komme doch am Wochenende nach Hause, da kann ich ja mal was vegetarisches für uns kochen 😊 13:25

  24. Vicky

    Sorry Jonna, aber Fleisch gehört an Weihnachten einfach dazu. 13:25

  25. Jonna

    Und was ist mit Fleischersatzprodukten? Die Schnitzel beispielsweise sind auch echt mega lecker, schmecken fast wie Schnitzel vom Tier 13:26

  26. Mama

    Das wäre doch eine Idee 🙂 13:26

  27. Vicky

    Also wenn das wie Fleisch schmeckt, können wir auch direkt richtiges Schnitzel nehmen 13:27

  28. Jonna

    Aber es geht doch darum, dass dafür kein Tier gestorben ist 😑 Wir schmeißen ja auch nicht Molly auf den Grill 13:28

  29. Vicky

    Molly ist auch ein Hund und vor allem Teil unserer Familie? 😦 Das hat doch nichts damit zu tun 13:30

  30. Jonna

    Schweine haben auch ihre Familie.... 13:31

  31. Vicky

    Boah Jonna, komm echt mal wieder runter von deinem Film 13:32

  32. Vicky

    Ich erinnere dich gerne, wie du dir früher eine Currywurst nach der anderen reingehauen hast. Da war das doch auch kein Problem 13:33

  33. Papa

    😜 13:34

  34. Jonna

    Ich hab halt jetzt dazu gelernt. Hätte nicht gedacht, dass es doch so ein Problem für euch ist... 13:36

  35. Mama

    Ist es nicht. Wir finden etwas, das alle mögen! ♥ 13:37

  36. Vicky

    Ich finde, es riecht nicht nach Weihnachten, wenn nix brät. So ganz ohne den Geruch von Soße und Braten... 13:38

  37. Jonna

    Merkst du nicht, wie schlimm sich sowas anhört? 13:39

  38. Jonna

    Also ich feiere nicht mit, wenn dafür ein Tier stirbt 😤 13:39

  39. Vicky

    Du übertreibst echt mit deiner Tierliebe, Jonna 13:40

  40. Mama

    Jetzt nicht anfangen zu streiten... Ich glaube, wir sollten das die Tage weiter klären. Ihr könnt euch ja alle mal eine gute Alternative überlegen, womit jeder zufrieden ist 😊 13:43

  41. Papa

    👍🏻 13:44

  42. Mama

    Jonna, sagst du Bescheid, wann wir dich morgen vom Zug abholen sollen? 13:44

  43. Jonna

    Ja mach ich ♥ 13:46

  44. Mo. 10. Nov.

  45. Papa

    Eure Mama hat heute köstliche Frikadellen gezaubert, die kann es meinetwegen an Weihnachten auch geben 😘 15:03

  46. Vicky

    Hab ich auch nix gegen 15:08

  47. Mama

    Welche Frikadellen, mein Schatz? 15:10

  48. Papa

    Die waren im Kühlschrank. Habe ich mir heute Morgen für die Mittagspause rausgenommen. 15:11

  49. Mama

    Aber ich habe gar keine gemacht. 🤔 15:12

  50. Jonna

    Papa, kann es sein, dass du meine Frikadellen mitgenommen hast? Die hab ich gestern Abend extra für die Zugfahrt gemacht, hab sie aber im Kühlschrank vergessen 🥲 15:12

  51. Papa

    Waren die dann vegetarisch? 😱 15:15

  52. Jonna

    Ja!!! Gut, oder? 15:16

  53. Papa

    Das hätte ich nicht gedacht, die waren wirklich sehr lecker. 15:16

  54. Vicky

    🤨 15:17

  55. Mama

    Na, wenn die so gut geschmeckt haben, können wir die doch in unser Weihnachtsmenü aufnehmen 😉 15:18

  56. Papa

    Meinetwegen können wir mal darüber nachdenken👍🏻 15:18

  57. Jonna

    Okay, ich halte es nicht mehr aus, ich muss noch was beichten... 🥴 17:45

  58. Jonna

    Ich war doch am Samstag zuhause mit den anderen feiern. Wir haben ja die neue Cocktailbar ausprobiert und wirklich einige Cocktails getrunken. Die anderen haben sich dann auf dem Rückweg noch eine Currywurst geholt und ich konnte einfach nicht widerstehen 😬 17:46

  59. Vicky

    Nein 😂😂😂 17:50

  60. Papa

    Eine Currywurst mit richtigem Fleisch? 17:52

  61. Jonna

    Ja ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Es war so spät und ich hatte so Hunger. Der ein oder anderen Cocktail hat mich da aber auch beeinflusst 🥹 17:52

  62. Mama

    Passiert 😘 17:53

  63. Vicky

    Dann können wir ja an Weihnachten doch Rouladen machen, wenn du jetzt wieder Fleisch isst 17:53

  64. Jonna

    Ne, also so war das jetzt auch nicht gemeint. Aber vielleicht können wir ja beides machen? Also etwas mit Fleisch und was ohne... Das wäre für mich okay 17:54

  65. Mama

    Das klingt doch nach einem guten Kompromiss 😊 17:55

  66. Vicky

    Also feierst du doch mit uns, auch wenn es Fleisch gibt? 17:56

  67. Jonna

    Ja, aber dann wenigstens Biofleisch, okay? Alles andere kann ich wirklich nicht mit mir vereinbaren 17:56

  68. Vicky

    Deal 17:57

  69. Jonna

    Aber die vegetarische Alternative müsst ihr auch probieren, da gibt es jetzt keine Ausreden mehr 17:57

  70. Papa

    Solange das Essen schmeckt, ist mir egal, ob es mit oder ohne Fleisch ist. 👍🏻 17:58

  71. Jonna

    Aber diesmal bleibe ich beim Fleisch stark, wirklich 🥲 17:59

  72. Vicky

    Warte mal ab, bis wir ein paar Cocktails getrunken haben 😂 18:00

  73. Papa

    Mama hat jetzt auch die Currywurst auf's Weihnachtsmenü gesetzt😆 18:01

