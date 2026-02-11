Zum Hauptinhalt springen

  2. Startseite
  3. Whatsapp-Kolumne

  4. Whatsapp-Kolumne: Knöllchen für Papa

„Du merkst nicht, wenn du 68 in einer 50er-Zone fährst?“

Sörens Auto ist auf seinen Vater Edwin angemeldet. Beim Papa landen ständig Knöllchen für Sören, weshalb er seinen Sohn schließlich zur Rede stellt.
Von Pegah Julia Meggendorfer

Teile diesen Beitrag mit Anderen:

Wer schreibt?

Sören (28) ist vor kurzem nach Hamburg gezogen. Papa Edwin (61) hat ihm daraufhin ein Auto geschenkt, damit Sören schnell aus der Stadt rauskommt und seine Eltern besuchen kann.

Und warum?

Das Auto ist auf Papa Edwin angemeldet, deshalb bekommt er jede Post dazu. Zu dessen Ärger sind das vor allem Strafzettel. Weil Sören so oft geblitzt wird, fragt Edwin sich, ob sein Sohn schon reif genug für ein eigenes Auto ist.

Und so könnte das aussehen:

  1. Mi. 14. Jan.

  2. Papa

    Post ist da. 11:29

  3. Sören

    Schön 😅 warum schreibst du mir das? 11:32

  4. Papa

    Na, weil sie für dich ist. Nicht für mich. Blitzer. 18 km/h zu schnell. 11:34

  5. Sören

    Oh. 11:36

  6. Papa

    "Oh" höre ich in letzter Zeit ganz schön oft. 11:39

  7. Sören

    Ja, Großstadt halt. Viel Verkehr. Man fährt den anderen einfach hinterher und checkt gar nicht, wie schnell man ist. 11:42

  8. Papa

    Du merkst nicht, wenn du 68 in einer 50er-Zone fährst? 11:46

  9. Sören

    Ich erinnere mich an die Stelle. Da gings halt auch bergab. 11:49

  10. Papa

    Du wohnst in Hamburg. Wo gehts da bitte bergab? 12:02

  11. Sören

    Na ja, paar Stellen gibts da schon. 12:04

  12. Papa

    Sören, das Auto läuft auf mich. Ich bekomme die Briefe und muss mich damit rumschlagen. 12:07

  13. Sören

    Ich überweise dir das Geld doch immer sofort. 12:10

  14. Papa

    Darum gehts nicht. Es geht um Verantwortung. Und da frage ich mich langsam, ob du vielleicht noch nicht bereit bist für ein Auto. 12:12

  15. Sören

    Papa, ich bin 28 😅 12:14

  16. Papa

    Dann benimm dich auch so. 12:17

  17. Papa

    70 Euro bekomm ich von dir. 12:19

  18. Sören

    Ist überwiesen ✅ 12:22

  19. Fr. 16. Jan.

  20. Sören

    Bin übers Wochenende bei Oma. Sie fragt, ob ihr morgen auch zum Mittagessen kommt. 09:34

  21. Papa

    Ach, wie schön. Dieses Wochenende schaffen wir es leider nicht. Wir müssen so viel für den Urlaub vorbereiten. Danach dann. Aber grüß sie lieb! 09:37

  22. Sören

    Mach ich 🤗 09:40

  23. Sa. 17. Jan.

  24. Sören

    Papa 🕵️‍♂️ 11:26

  25. Papa

    Was gibts? 11:29

  26. Sören

    Oma erzählt grad, du bist früher auch nicht gerade langsam gefahren 😄 11:33

  27. Papa

    Quatsch. Das war alles immer im rechtlichen Rahmen. 11:36

  28. Sören

    Bist du sicher? Sie hat hier eine Kiste mit alten Strafzetteln 😄 11:39

  29. Papa

    Sie hat das aufgehoben? Das ist unglaublich mit dem Sammelfimmel dieser Frau! 11:41

  30. Sören

    1989 war ein aufregendes Jahr 😄 Im März 24 km/h zu schnell, im Juli 31 km/h zu schnell, im Oktober dann ein Monat Fahrverbot. 11:43

  31. Papa

    Das waren andere Zeiten… 11:46

  32. Sören

    Ach, war damals Tempo 50 noch nicht 50 km/h? 11:49

  33. Papa

    Die Tachos waren ungenauer. 11:52

  34. Papa

    Und man muss heute viel mehr aufpassen. Früher waren nicht so viele Leute auf den Straßen unterwegs. 11:54

  35. Sören

    Ich höre hier nur Ausreden 😄 11:57

  36. Papa

    Heute würde ich auf jeden Fall nicht mehr so fahren. 12:02

  37. Sören

    Du fährst nie zu schnell? 12:05

  38. Papa

    Nein, nie. 12:07

  39. Sören

    Na gut, wenn du das sagst 😄 12:09

  40. Mi. 21. Jan.

  41. Papa

    Hallo Sören, danke nochmal, dass du dich um die Katze kümmerst, solange wir weg sind. Kommst du dann später, damit wir dir alles erklären können? Und die Mama fragt, ob du dann mit uns zu Abend isst. 11:13

  42. Sören

    Hallo Papa, ja, ich komme nach der Arbeit. Bin gegen 18:30 bei euch 🙂 und ja, esse gerne mit heute. Danke! 11:16

  43. Papa

    Dann bis heute Abend 👍 11:18

  44. Do. 22. Jan.

  45. Sören

    Seid ihr gut angekommen auf Teneriffa? Katze ist gefüttert und hat Streicheleinheiten bekommen 😊 18:23

  46. Papa

    Super, danke dir! Ja, sind gut angekommen. Sehr schön hier! 18:25

  47. So. 25. Jan.

  48. Papa

    Sören! Die Alarmanlage hat sich gerade gemeldet! Bist das du? Hast du vergessen, die abzuschalten, bevor du rein bist? 14:59

  49. Sören

    Ne, ich bin bei mir zu Hause 🤔 15:03

  50. Papa

    Oh Gott, wer ist das dann? Die Anlage sagt "Bewegung im Wohnzimmer". 15:06

  51. Sören

    Soll ich hinfahren? 15:08

  52. Papa

    Ja, bitte. Ich hab Angst um die Katze! Die hat doch einen Herzfehler, die Coco. 15:10

  53. Sören

    Aber ich brauche ja schon so 20 Minuten, bis ich da bin. 15:12

  54. Papa

    Egal. Besser als nichts! Bitte fahr gleich los. Beeil dich! 15:15

  55. Sören

    Wenn ich bisschen schneller fahre, schaffe ich es vielleicht in 15 Minuten. 15:18

  56. Papa

    Ja, bitte beeil dich! Das ist ein Notfall! 15:19

  57. Sören

    Verstehe ich richtig, dass du mir die Erlaubnis gibst, zu schnell zu fahren? 15:21

  58. Papa

    Um Himmels willen! Sören! Bitte fahr jetzt los! Fahr wie du willst! Hauptsache, der Katze gehts gut. Aber bitte fahr trotzdem vorsichtig! 15:23

  59. Sören

    Okay, wollte ich nur festhalten 😄 15:25

  60. Papa

    Sören, bist du schon unterwegs?? 15:27

  61. Sören

    Ja, grad ins Auto gesetzt. 15:29

  62. Papa

    Sören? Alles gut? Bitte gib mir Updates! 15:37

  63. Papa

    Sören? Wieso antwortest du nicht?? 15:41

  64. Papa

    Gehts Coco gut?? 15:46

  65. Sören

    Papa, ich war im Auto! Da kann ich doch nicht schreiben! 15:51

  66. Papa

    Aber das ist ein Notfall, Sören! 15:54

  67. Sören

    Ach so, also in einem Notfall darf ich nicht nur zu schnell fahren, sondern auch Handy am Steuer haben? 😄 Da verabschiedet sich deine Moral. 15:57

  68. Papa

    Sören, wie gehts Coco? 16:00

  69. Sören

    Coco gehts gut. Sie hat die Stehlampe neben dem Sofa umgeschmissen. Deswegen hat sich die Alarmanlage gemeldet. Aber nix passiert. Alles heile. 16:03

  70. Papa

    Gott sei Dank! Danke fürs Hinfahren, Sören! 16:05

  71. Sören

    Gerne, gerne 😄 Und jetzt zurück zum Thema: Wenn die Katze in Gefahr ist, darf man also alle Verkehrsregeln vergessen, was? 16:07

  72. Papa

    Oh man 🙈 wo habe ich mich da denn reingeritten? 16:09

