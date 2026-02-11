„Du merkst nicht, wenn du 68 in einer 50er-Zone fährst?“
Teile diesen Beitrag mit Anderen:
Wer schreibt?
Sören (28) ist vor kurzem nach Hamburg gezogen. Papa Edwin (61) hat ihm daraufhin ein Auto geschenkt, damit Sören schnell aus der Stadt rauskommt und seine Eltern besuchen kann.
Und warum?
Das Auto ist auf Papa Edwin angemeldet, deshalb bekommt er jede Post dazu. Zu dessen Ärger sind das vor allem Strafzettel. Weil Sören so oft geblitzt wird, fragt Edwin sich, ob sein Sohn schon reif genug für ein eigenes Auto ist.
Und so könnte das aussehen:
-
Mi. 14. Jan.
-
Papa
-
Sören
-
Papa
-
Sören
-
Papa
-
Sören
-
Papa
-
Sören
-
Papa
-
Sören
-
Papa
-
Sören
-
Papa
-
Sören
-
Papa
-
Papa
-
Sören
-
Fr. 16. Jan.
-
Sören
-
Papa
-
Sören
-
Sa. 17. Jan.
-
Sören
-
Papa
-
Sören
-
Papa
-
Sören
-
Papa
-
Sören
-
Papa
-
Sören
-
Papa
-
Papa
-
Sören
-
Papa
-
Sören
-
Papa
-
Sören
-
Mi. 21. Jan.
-
Papa
-
Sören
-
Papa
-
Do. 22. Jan.
-
Sören
-
Papa
-
So. 25. Jan.
-
Papa
-
Sören
-
Papa
-
Sören
-
Papa
-
Sören
-
Papa
-
Sören
-
Papa
-
Sören
-
Papa
-
Sören
-
Papa
-
Sören
-
Papa
-
Papa
-
Papa
-
Sören
-
Papa
-
Sören
-
Papa
-
Sören
-
Papa
-
Sören
-
Papa