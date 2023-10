„Das ist so typisch Act of Service“

Tobi

Ja! Endlich sprichst du mit mir. Das habe ich mir so sehr gewünscht. Ich habe so oft versucht, dich aus deinem Schneckenhaus rauszuholen. Für mich waren das ja besonders schwere Monate nachdem ich meine Bachelor-Arbeit wieder verschoben habe. Dann habe ich meinen Nebenjob in der Bibliothek verloren. Es war alles sehr viel. Ich kam mir mit meinen Sorgen oft so allein vor. Ich hatte oft das Gefühl wie unter Wasser. Ich habe so viel in mir vergraben, das ich teilen will. Ich will alles rauslassen. 02:40