„Vielleicht bringt er dich ja später noch ins Bett“

Leonies Date läuft gut, aber sie ist schon sehr müde. Weil Max ihre Abschiedssignale nicht versteht, bittet sie Mia um Rat. Wird Max heute noch gehen?
Von Alisia Öztürk
Grafik: SZ Jetzt

Teile diesen Beitrag mit Anderen:

Wer schreibt?

Leonie (28) schreibt ihrer besten Freundin Mia (29), während ihr Date Max noch bei ihr ist. 

Und warum?

Max versteht einfach nicht, dass Leonie gerne alleine schlafen gehen würde. Statt ihn direkt rauszuwerfen, bittet sie Mia um Rat. 

Und so könnte das aussehen:

  1. Sa. 28. Feb.

  2. Leonie

    Miaaa, Code Orange!! 22:45

  3. Mia

    Was ist los? 22:46

  4. Leonie

    Max ist los bzw nicht los 22:47

  5. Mia

    Ich komme nicht ganz mit.. Seid ihr noch im Restaurant? 22:48

  6. Leonie

    Nein, sitzen gerade auf meiner Couch. 22:49

  7. Leonie

    Es ist zwar echt entspannt, aber ich bin ziemlich müde. 22:50

  8. Leonie

    Ich habe vor Aufregung gestern kein Auge zu bekommen und gerade will ich einfach nur schlafen. 22:51

  9. Leonie

    Und zwar alleine. 22:52

  10. Mia

    Bist du dir da sicher? ;) 22:53

  11. Leonie

    Na ja, es ist halt unser erstes Date, da will ich nichts überstürzen. 22:54

  12. Leonie

    Aber er geht irgendwie nicht.. 22:55

  13. Mia

    Hast du ihm das auch so deutlich gesagt? 22:56

  14. Leonie

    Nein. Ich habe Angst, dass er dann denkt, ich würde ihn nicht mögen. 22:57

  15. Mia

    Ach Leo, du bist immer viel zu lieb zu den Leuten 🫤 22:58

  16. Leonie

    Ich weiß, bisher war es aber echt schön und ich finde ihn irgendwie süß 😔 22:59

  17. Leonie

    Er hat mir Bilder von seinen beiden Katzen gezeigt.. 23:00

  18. Mia

    Okay, das ist echt cute. 23:01

  19. Mia

    Hast du ihm schon signalisiert, dass du müde bist? 23:02

  20. Leonie

    Jaaa, ich habe schon sehr oft gegähnt. Aber er ist die ganze Zeit so auf meine Augen fokussiert und hat gar nicht darauf geachtet🥺 23:04

  21. Mia

    Hmmm. Habe noch eine Idee: Erwähne mal nebenbei, dass es ja schon sehr spät geworden ist. 23:06

  22. Mia

    Das sollte eindeutig genug sein. 23:07

  23. Leonie

    Gute Idee! 23:09

  24. Mia

    Hat es geklappt?? 23:20

  25. Leonie

    Nope 🫤 Er hat mir zugestimmt und dann darüber gesprochen, dass die Zeit gerade in den schönsten Momenten viel zu schnell vergeht. 23:22

  26. Mia

    Rafft er gar nichts? :D 23:23

  27. Leonie

    Na ja, irgendwie ja auch sehr süß, aber ich kann langsam echt nicht mehr.. 23:24

  28. Leonie

    Habe dann sogar schon angefangen, die Küche aufzuräumen. 23:25

  29. Leonie

    Er ist aufgestanden und ich dachte, jetzt hat er es verstanden. 23:26

  30. Leonie

    Dann hat er mir geholfen und uns einfach noch einen Gute-Nacht-Tee gemacht?? 23:27

  31. Mia

    Nein, jetzt echt? 😂 23:28

  32. Mia

    Vielleicht bringt er dich ja später noch ins Bett haha 23:29

  33. Leonie

    Man, das ist nicht lustig! 23:30

  34. Leonie

    Was soll ich denn jetzt machen?! 23:31

  35. Leonie

    Er hilft mir und zum Dank schmeiß ich ihn raus, oder was? 23:32

  36. Mia

    Ok, ok, vielleicht sollten wir da wirklich etwas sanfter rangehen. Lass mich mal überlegen 🤔 23:33

  37. Mia

    Ich habs: Ich rufe dich gleich an und tue so, als ob ich starke Periodenschmerzen habe und Ibuprofen brauche 23:36

  38. Mia

    Und deshalb müsst ihr leider das Date beenden. 23:37

  39. Leonie

    Ich kann doch nicht lügen. 23:38

  40. Mia

    Es ist ja keine richtige Lüge, nur eine Notlüge. Augen zu und durch, Leo! 23:39

  41. Anruf von Mia

  42. Mia

    Hat doch super geklappt? 23:42

  43. Leonie

    Meinst du? Kam ich überzeugend rüber? 23:43

  44. Mia

    Ich finde, du kannst sehr gut schauspielen, mach dir da keine Sorgen 😙 23:44

  45. So. 1. März

  46. Mia

    Bist du etwa schon eingepennt? 01:28

  47. Leonie

    Sorry, ging alles sehr schnell. Wir sind in der Notaufnahme. 01:34

  48. Mia

    What? Geht es dir gut??? 01:35

  49. Leonie

    Ja, mir schon. Max wird gerade geröntgt. 01:36

  50. Mia

    Was zur Hölle ist passiert? 01:37

  51. Leonie

    Als ich meinte, dass ich dir die Ibus vorbeibringen, wollte Max mich zu dir fahren. 01:38

  52. Leonie

    Mir ist auf die Schnelle keine Ausrede eingefallen.. 01:39

  53. Leonie

    Am Ende ist er über meine Türschwelle gestolpert, mit dem Fuß umgeknickt und konnte nicht mehr auftreten :/ 01:40

  54. Mia

    Oh je! Ich hoffe es ist kein Bänderriss oder sowas. Sag mir Bescheid, wenn du mehr weißt. 01:41

  55. Verpasster Anruf

  56. Mia

    Uuund? 02:38

  57. Leonie

    Ahh, sorry, hat etwas länger gedauert. Es ist schon sehr spät, du kannst ruhig schon schlafen gehen, wenn du müde bist. 02:50

  58. Mia

    Neein, alles gut. Ich hätte ohne nochmal was von dir zu hören, eh nicht schlafen können. 02:51

  59. Mia

    Bist du schon zu Hause? 02:52

  60. Leonie

    Ne, bin bei Max. Er wohnt in der Nähe 😅 02:53

  61. Mia

    So, so... war wohl doch keine schlimme Verletzung? 02:54

  62. Leonie

    Nein, er hat sich "nur" den Knöchel verstaucht. Aber ich wollte ihn nicht alleine und verletzt nach Hause gehen lassen 🤷‍♀️ 02:55

  63. Mia

    Und deine beste Freundin lässt du einfach mit ihren Schmerzen allein? 😜 02:56

  64. Leonie

    Nee, ich habe ihm die Wahrheit gesagt, weil ich mich so schlecht gefühlt habe. Er hat sich ja quasi durch meine Lüge verletzt. 02:57

  65. Mia

    Oh je, wie hat er reagiert?? 02:58

  66. Leonie

    Er ist rot geworden und meinte, dass er immer sehr viel redet, wenn er jemanden gut findet und solche Signale dann übersieht 😩🥹 02:59

  67. Leonie

    Und dann hat er mir angeboten, bei ihm zu übernachten. Als Wiedergutmachung für dem von ihm verursachten Schlafmangel. 03:00

  68. Mia

    OMG wie süß!! Bitte sag mir, dass ihr euch danach geküsst habt 🤩 03:01

  69. Leonie

    Wir saßen schon auf der Couch. Mein Herz hat so doll geklopft, ich wollte ihn wirklich küssen.. 03:02

  70. Leonie

    Aber er ist sofort eingeschlafen, weil er so zugeballert war von den Schmerztabletten. 03:03

  71. Leonie

    Mia, ich glaube, ich habe mich verliebt 🥹 03:04

  72. Leonie

    Und jetzt bin ich hellwach 03:05

