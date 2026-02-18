Zum Hauptinhalt springen

Süddeutsche Zeitung

Unsere Kernprodukte

Im Fokus

Weitere SZ-Produkte

Shops und Marktplätze

Media & Service

Partnerangebote

Möchten Sie in unseren Produkten und Services Anzeigen inserieren oder verwalten?

Anzeige inserieren

Möchten Sie unsere Texte nach­drucken, ver­vielfältigen oder öffent­lich zugänglich machen?

Nutzungsrechte erwerben
  2. Startseite
  3. Whatsapp-Kolumne

  4. Whatsapp-Kolumne: Rückerstattung JETZT!

„Mach einfach, was ich dir sage!“

Jürgen bittet um eine Rückerstattung, nachdem das neuartige Haarwuchsmittel eines Start-ups nicht angeschlagen hat. Aber der Chatbot verhält sich nicht wie er soll.
Von Carim Soliman
FDE

Teile diesen Beitrag mit Anderen:

Wer schreibt?

Jürgen (51) macht sein erblich bedingter Haarausfall zu schwer zu schaffen. Er hat seine Hoffnungen in das Serum des jungen Unternehmens Gr-oh!-th gesetzt, das einen Kundenservice per Chat anbietet.

Und warum?

Jürgen ist gar nicht zufrieden mit dem Produkt und will eine Rückerstattung erreichen. Aber das ist gar nicht so einfach, weil Gr-oh!-th von seinem Produkt sehr überzeugt ist.

Und so könnte das aussehen:

  1. Mo. 16. Feb.

  2. +49 111 5556666

    Rückerstattung jetzt

  3. +49 111 5556666

    JETZT

  4. Kamal

    Hallo und guten Morgen!

  5. Kamal

    Hier ist Kamal von Gr-Oh!-th

  6. Kamal

    Verstehe ich das richtig, dass du eine Rückerstattung wünschst?

  7. +49 111 5556666

    Kamal? Witziger Name

  8. +49 111 5556666

    Kam ein bisschen Startgeld wohl vom Golf wa

  9. +49 111 5556666

    Aber egal, KAMAL, hier ist der Jürgen und der will eine Rückerstattung

  10. Neuer Kontakt erstellt

  11. Kamal

    Hallo Jürgen, es tut mir sehr leid, dass du offenbar unzufrieden mit unserem Produkt bist 😔

  12. Kamal

    Wenn du unser Testkit innerhalb der vergangenen zwölf Monate bestellt hast, erstatten wir dir selbstverständlich den vollen Kaufpreis 💸

  13. Kamal

    Aber darf ich vorab fragen, warum du mit unserem Gr-Oh!-th Serum nicht zufrieden bist? 🔍👀

  14. Kamal

    Vielleicht kann ich dir helfen, damit du doch noch mit Gr-Oh!-th deine Hair-G-oh!-als erreichst 😊

  15. Jürgen

    Nein Rückerstattung Jetzt

  16. Kamal

    Wie gesagt, die Erstattung steht dir absolut zu und wir werden absolut auf deinen Wunsch eingehen!

  17. Jürgen

    Na denn RÜCKERSTATTUNG JETZT

  18. Kamal

    Aber uns ist am wichtigsten, dass du das Ergebnis erzielst, das du dir wünschst. Ich kenne die Belastung durch erblich bedingten Ausfall aus eigener Erfahrung und ich will sichergehen, dass wir alles getan haben, um dir zu helfen 🙏

  19. Jürgen

    Aus eigener Erfahrung?

  20. Jürgen

    Hast wohl vorher in einem sprechenden Teddy gesteckt

  21. Jürgen

    Mach einfach, was ich dir sage!!

  22. Jürgen

    Dämlicher Blechkasten

  23. Kamal

    Ok, jetzt aber mal halblang

  24. Kamal

    Ich kann deinen Frust verstehen

  25. Kamal

    Ich war wie gesagt selbst von erblich bedingtem Haarausfall betroffen

  26. Kamal

    Und ich hab mich auch durch eine Million Produkte getestet, die alle nichts gebracht haben, bevor ich mein Serum entwickelt habe

  27. Kamal

    Aber das ist kein Grund, ausfallend zu werden

  28. Kamal

    Bei uns ist der Kunde König – aber bei persönlichen Angriffen ziehen wir die Grenze

  29. Kamal

    Und Kamal sollte auch in Deutschland kein "witziger" Name mehr für dich sein, wir haben 2026

  30. Jürgen

    Auweia

  31. Jürgen

    Ein politisch korrekter Chatbot

  32. Jürgen

    Verzeihen Sie, Eure Programmiertheit, würden Sie mir bitte dennoch ohne weiteres Palaver eine Rückerstattung für die Bestellung mit der Nummer 028456 an die Adresse Asimov Gasse 34, 21614 Buxtehude gewähren?

  33. Kamal

    Chatbot??

  34. Kamal

    Ich bin doch kein Chatbot!

  35. Jürgen

    Sondern?

  36. Kamal

    Äh, ein Mensch?!

  37. Kamal

    Ich heiße Kamal Kasparov und bin der Gründer von Gr-Oh!-th

  38. Jürgen

    Und schmeißt den Kundendienst?

  39. Kamal

    Wir sind eben ein Start-up

  40. Jürgen

    Und das soll ich jetzt glauben?

  41. Kamal

    Weißt du was?

  42. Kamal

    Brauchst du nicht

  43. Kamal

    Aber ich bin mir sicher, dass mein Serum dir helfen kann

  44. Kamal

    Und ich biete dir eine kostenfreie Beratung an, bevor du dir Stress mit dem Rückversand und der Suche nach einem neuen Produkt machen musst

  45. Kamal

    Aber eben nur, wenn wir uns auf ein Mindestmaß an Anstand in der Kommunikation einigen können

  46. Jürgen

    Hmmmmmm

  47. Jürgen

    Na, gut, bitte erneut zutiefst um Verzeihung

  48. Kamal

    Heißt auch, sich den Sarkasmus zu sparen

  49. Jürgen

    Ok, ok, ok

  50. Jürgen

    Also, was soll ich falsch gemacht haben?

  51. Kamal

    Wann am Tag hast du das Serum angewandt?

  52. Jürgen

    Streng nach Anleitung: dreimal, jeweils mit einem Abstand von ungefähr fünf Stunden

  53. Kamal

    Und wie viel?

  54. Jürgen

    Na, drei Tropfen

  55. Jürgen

    An der Stelle eine kleine Anmerkung: Ihr solltet dringend am Geschmack feilen

  56. Kamal

    Äh, Geschmack?

  57. Jürgen

    Es sollte nicht so viel Überwindung kosten, drei Tropfen von dem Zeug runterzukriegen

  58. Kamal

    Runterkriegen??

  59. Kamal

    Hast du das Serum etwa GETRUNKEN????

  60. Jürgen

    Ja, was denn sonst?

  61. Kamal

    Das Serum ist zur ÄUSSEREN Anwendung auf der Kopfhaut!!!!

  62. Jürgen

    Achsooooo

  63. Jürgen

    Ja, gut, das erklärt, warum es nichts gebracht hat

  64. Jürgen

    Meine Frau hat schon immer gesagt, ich hätte Haare auf den Zähnen, vielleicht behält sie ja noch recht 🤣🤣

  65. Kamal

    JÜRGEN GEH SOFORT IN DIE NOTAUFNAHME

  • teilen
  • schließen
Zur Startseite