„Mach einfach, was ich dir sage!“
Teile diesen Beitrag mit Anderen:
Wer schreibt?
Jürgen (51) macht sein erblich bedingter Haarausfall zu schwer zu schaffen. Er hat seine Hoffnungen in das Serum des jungen Unternehmens Gr-oh!-th gesetzt, das einen Kundenservice per Chat anbietet.
Und warum?
Jürgen ist gar nicht zufrieden mit dem Produkt und will eine Rückerstattung erreichen. Aber das ist gar nicht so einfach, weil Gr-oh!-th von seinem Produkt sehr überzeugt ist.
Und so könnte das aussehen:
-
Mo. 16. Feb.
-
+49 111 5556666
-
+49 111 5556666
-
Kamal
-
Kamal
-
Kamal
-
+49 111 5556666
-
+49 111 5556666
-
+49 111 5556666
-
-
Kamal
-
Kamal
-
Kamal
-
Kamal
-
Jürgen
-
Kamal
-
Jürgen
-
Kamal
-
Jürgen
-
Jürgen
-
Jürgen
-
Jürgen
-
Kamal
-
Kamal
-
Kamal
-
Kamal
-
Kamal
-
Kamal
-
Kamal
-
Jürgen
-
Jürgen
-
Jürgen
-
Kamal
-
Kamal
-
Jürgen
-
Kamal
-
Kamal
-
Jürgen
-
Kamal
-
Jürgen
-
Kamal
-
Kamal
-
Kamal
-
Kamal
-
Kamal
-
Jürgen
-
Jürgen
-
Kamal
-
Jürgen
-
Jürgen
-
Kamal
-
Jürgen
-
Kamal
-
Jürgen
-
Jürgen
-
Kamal
-
Jürgen
-
Kamal
-
Kamal
-
Jürgen
-
Kamal
-
Jürgen
-
Jürgen
-
Jürgen
-
Kamal