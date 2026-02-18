„Mach einfach, was ich dir sage!“

Wer schreibt?

Jürgen (51) macht sein erblich bedingter Haarausfall zu schwer zu schaffen. Er hat seine Hoffnungen in das Serum des jungen Unternehmens Gr-oh!-th gesetzt, das einen Kundenservice per Chat anbietet.

Und warum?

Jürgen ist gar nicht zufrieden mit dem Produkt und will eine Rückerstattung erreichen. Aber das ist gar nicht so einfach, weil Gr-oh!-th von seinem Produkt sehr überzeugt ist.

Und so könnte das aussehen: