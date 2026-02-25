Zum Hauptinhalt springen

Süddeutsche Zeitung

Unsere Kernprodukte

Im Fokus

Weitere SZ-Produkte

Shops und Marktplätze

Media & Service

Partnerangebote

Möchten Sie in unseren Produkten und Services Anzeigen inserieren oder verwalten?

Anzeige inserieren

Möchten Sie unsere Texte nach­drucken, ver­vielfältigen oder öffent­lich zugänglich machen?

Nutzungsrechte erwerben
  2. Startseite
  3. Whatsapp-Kolumne

  4. Whatsapp-Kolumne: Um Himmels willen

„Ich weiß, das ist gerade nicht leicht für dich, das zu hören“

Julian hat während einer Reise eine Offenbarung, die sich auf seine Beziehung zu Birgit auswirkt. Die vermutet, dass hinter Julians Erkenntnis etwas ganz anderes steckt.
Von Kolja Haaf
whatsapp kloster
FDE

Teile diesen Beitrag mit Anderen:

Wer schreibt?

Julian, 22, und seine Birgit, 22, sind seit zwei Jahren ein Paar und reisen viel zusammen.

Und warum?

Julian hat sich von einem alten Schulfreund, der katholische Theologie studiert, überreden lassen, ohne Birgit mit ihm und ein paar Kommilitonen Urlaub in Frankreich zu machen, mit Fokus auf Kirchenbesichtigungen. Jetzt sind sie im Pilgerort Lourdes. Und Julian wird etwas klar, das er Birgit erzählen muss.

Und so könnte das aussehen:

  1. Mi. 22. Okt

  2. Julian

    Hey, wie geht’s dir? Wir haben hier eine wirklich gesegnete Zeit 😊 17:12

  3. Birgit

    Lol. Im Sinne von "Wir sind dauerbesoffen"? 17:24

  4. Julian

    Ne, alles eher besinnlich hier tatsächlich. 17:25

  5. Birgit

    Okay aber mach mir bitte nicht so Angst mit Wörtern wie "gesegnet". Wart ihr in dieser unterirdischen Basilika und der Maia-Empfängnis-Basilika? 17:27

  6. Julian

    Haha, ja, alles schon abgehakt :) Das tollste war aber die Lichterprozession. 17:28

  7. Julian

    Hier sind so viele besondere Menschen! 17:34

  8. Birgit

    Schischaschön klingt das. Schade, dass du nicht wolltest, dass ich mitkomme, hätte mich auch interessiert, Architektur-mäßig und so. 17:38

  9. Julian

    Naja, komm, so war das ja jetzt auch nicht. Ich hab halt das Gefühl gehabt, dass die Kirchen-Boys lieber unter sich sein wollten, die sind so nervös in Anwesenheit von Frauen. 17:40

  10. Julian

    Weißt du, was ich meine? 17:43

  11. Birgit

    I guess. 17:44

  12. Birgit

    Hatte einfach ein komisches Gefühl, als du gegangen bist. Irgendwie hast du dich in letzter Zeit von mir entfernt… 17:47

  13. Julian

    Das stimmt nicht, ich liebe dich wie eh und je! 17:50

  14. Birgit

    Das ist schön, dass du das sagst 🙂 17:53

  15. Julian

    Gleichzeitig muss ich dir etwas sagen, das mir hier klar geworden ist. 17:59

  16. Julian

    Wir haben so eine Gruppe Dominikaner getroffen, wahnsinnig interessante Menschen. Besonders einer, Frater Clemens. Der hat mir von seinem Leben erzählt und wie er früher Familie hatte und dann von Gott gerufen wurde, um sein Leben in seiner Nähe zu leben. 18:17

  17. Birgit

    Ähm ok… siehe oben. Ich find das nicht ganz sooo lustig mit dem "ich hab hier zum Glauben gefunden höhö" 18:21

  18. Julian

    Biggi, hör mir bitte einfach kurz zu. Du weißt, dass ich da nur mitgegangen bin, weil Jonas das so gefreut hat und er versprochen hat, dass das nicht zu spirituell wird. Aber dieser Frater Clemens war richtig cool. Überhaupt nicht so ein verdruckster Typ, wie du dir das vorstellst. Naja, er hat mit mir gebetet, an der Quelle von Lourdes. Und da hab ich die Stimme des Herrn gehört, kein Witz! 18:25

  19. Birgit

    Das ist toll! 18:27

  20. Julian

    Ich mein das Ernst. 18:27

  21. Birgit

    Weiß ich doch Schatzi. 18:27

  22. Julian

    Und er hat gesagt, dass ich bestimmt bin, den Lebensbund mit ihm einzugehen. 18:28

  23. Birgit

    Ja, voll schön. Das hat er mir auch kürzlich gesagt. Und dass weniger Tiktok suchten soll. 18:28

  24. Julian

    Ich erzähl dir einfach, was passiert ist. 19:33

  25. Julian

    Birgit, ich will Dominikaner werden. Ich werde mit Frater Clemens ins Kloster in Köln kommen und dort ein Postulat machen, das ist so eine Kennenlernphase, dann das Noviziat und irgendwann die ewige Profess. 19:34

  26. Birgit

    saucool 19:36

  27. Birgit

    Mit Selbstauspeitschung und allem? Irgendwie hot. 19:36

  28. Julian

    Ich weiß, das ist gerade nicht leicht für dich, das zu hören. 19:38

  29. Julian

    Das bedeutet natürlich auch, dass ich ehelos leben und dass unsere sehr schöne Beziehung leider enden muss. 19:39

  30. Birgit

    ... 19:40

  31. Sprachnachricht von Julian

  32. Birgit

    Alter bist du dumm?? Du weißt schon, dass du 22 bist und nicht gerade "keusch"?? 19:40

  33. Julian

    Bitte nimm das ernst. Das ist mir wichtig. Ich wünschte, ich müsste diesen Weg nicht gehen, aber ich wurde gerufen! 19:41

  34. Julian

    Ich kann doch nicht diesen Ruf ignorieren. Das musst du doch einsehen. 19:41

  35. Birgit

    Ich glaube, du verarschst dich hier selber. 19:43

  36. Birgit

    Täuschst du vor, Mönch werden zu wollen, um nicht mit mir Schluss machen zu müssen?? 19:55

  37. Julian

    Ich glaube, du täuschst dich in mir. 19:55

  38. Julian

    Ja, ich bin etwas konfliktscheu, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das echt ist. 19:58

  39. Julian

    Die Dominikaner sind übrigens keine Mönche sondern Ordensprediger. 19:59

  40. Birgit

    Franzi hat mir gesagt, du hättest Mark gesagt, dass du einfach nicht mehr auf mich stehst. 20:00

  41. Julian

    Oh 20:09

  42. Birgit

    Ja 21:13

  43. Julian

    Aber ich will das doch wirklich! 21:22

  44. Birgit

    Also stimmt das?? 21:23

  45. Julian

    Ja, ich hab glaub ich sowas gesagt… Das tut mir so leid. 21:27

  46. Birgit

    Julian, mach einfach dein Postulat da. Klingt super. Viel Spaß. 21:30

  47. Birgit

    Meld dich, wenn du dir eingestehen kannst, dass du einfach zu ängstlich bist, um Schluss zu machen. 21:33

  48. Julian

    Redest du jetzt nicht mehr mit mir? 22:30

  49. Julian

    Birgit? 23:11

  50. Di. 24. Feb.

  51. Julian

    Hey. Wie geht es dir? 17:48

  52. Julian

    Ich habe jetzt zwei Monate Postulat hinter mir. Das ist nichts für mich. 17:59

  53. Julian

    Du hattest recht, ich war unreif und unaufrichtig, auch zu mir selber. 18:04

  54. Julian

    Die Zeit ohne dich hat mir klar gemacht, wie viel du mir bedeutest. 18:16

  55. Birgit

    Dein Ernst? 18:22

  56. Birgit

    Also doch keine Berufung? 18:37

  57. Julian

    Also doch schon, aber ich habe echt viel meditiert und konnte Kontakt aufnehmen 18:44

  58. Birgit

    Topp 18:46

  59. Julian

    Und ich glaube, das war ein Fehler auf meiner Seite 18:49

  60. Julian

    Also damals an der Quelle von Lourdes 18:51

  61. Julian

    Das war eher so gemeint, dass ich den Lebensbund mit Gott eingehen soll durch dich! 18:55

  62. Julian

    Ich finde, wir müssen uns noch eine Chance geben 18:59

  63. Birgit

    Wow. 19:03

  64. Birgit

    Du bist einfach untervögelt nach 2 Monaten Kloster und hast keine Hemmungen, "Gottes Willen" als Vorwand zu nehmen, um endlich mal wieder zum Zug zukommen 19:08

  65. Birgit

    Hammer 😂 19:10

  66. Julian

    Nein, so ist das nicht! 20:25

  67. Birgit

    Frater Julian, auch du hast mich zum Nachdenken gebracht. Und das ist jetzt kein Witz. Ich hab mich in letzter Zeit viel mit meinem Glauben beschäftigt, viel gelesen und informiert. Ums kurz zu machen: 20:27

  68. Birgit

    Ich bin jetzt Nonne. 20:29

  69. Julian

    Hä? Echt? 22:01

  70. Julian

    Birgit? 22:12

  71. Julian

    Birgit??? 23:44

  • teilen
  • schließen
Zur Startseite