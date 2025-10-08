„Du solltest dir mal Gedanken machen, ob du kaufsüchtig bist”
Teile diesen Beitrag mit Anderen:
Wer schreibt?
Samira (27) und Paula (30) sind gute Freundinnen und wohnen in einer Zweier-WG. Samira steckt gerade mitten in ihrer Prüfungsphase - und Paula seit ihrer Trennung im Online-Shopping-Fieber.
Und warum?
Samira muss ständig zu Hause Paulas Pakete annehmen und kann sich kaum aufs Lernen konzentrieren. Bis ihr der Kragen platzt und Samira ihr verspricht, keine Klamotten mehr nach Hause zu bestellen. Ob sie das Versprechen halten kann?
Und so könnte das aussehen:
-
Montag, 22. September
-
Paula
-
Samira
-
Paula
-
Paula
-
Paula
-
Samira
-
Freitag, 26.September
-
Paula
-
Samira
-
Samira
-
Paula
-
Paula
-
Samira
-
Samira
-
Paula
-
Samira
-
Paula
-
Montag, 29.September
-
Paula
-
Paula
-
Paula
-
Samira
-
Donnerstag, 2.Oktober
-
Samira
-
Samira
-
Samira
-
Paula
-
Samira
-
Paula
-
Samira
-
Paula
-
Samira
-
Samira
-
Paula
-
Samstag, 4. Oktober
-
Samira
-
Paula
-
Samira
-
Samira
-
Samira
-
Samira
-
Paula
-
Paula
-
Samira
-
Paula
-
Samira
-
Samira
-
Dienstag, 7. Oktober
-
Samira
-
Samira
-
Samira
-
Paula
-
Samira
-
Samira
-
Paula
-
Paula
-
Samira
-
Paula
-
Paula
-
Paula
-
Samira
-
Samira
-
Samira
-
Samira