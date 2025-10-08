Zum Hauptinhalt springen

„Du solltest dir mal Gedanken machen, ob du kaufsüchtig bist”

Paula bestellt sich ständig neue Klamotten nach Hause, was ihre Mitbewohnerin Samira extrem nervt. Sie verspricht ihr, damit aufzuhören - bis wieder Pakete ankommen.
Von Ania Kozlowska
Grafik: SZ Jetzt

Wer schreibt?

Samira (27) und Paula (30) sind gute Freundinnen und wohnen in einer Zweier-WG. Samira steckt gerade mitten in ihrer Prüfungsphase - und Paula seit ihrer Trennung im Online-Shopping-Fieber. 

Und warum?

Samira muss ständig zu Hause Paulas Pakete annehmen und kann sich kaum aufs Lernen konzentrieren. Bis ihr der Kragen platzt und Samira ihr verspricht, keine Klamotten mehr nach Hause zu bestellen. Ob sie das Versprechen halten kann?

Und so könnte das aussehen:

  1. Montag, 22. September

  2. Paula

    Hi Maus, ist heute ein Paket bei uns angekommen? 16:20

  3. Samira

    Yes. Aber was ist da bitte drin, der arme Postbote kam ganz verschwitzt hier oben an 16:45

  4. Paula

    Du weißt doch, brauche dringend neue Winterstiefel, aber die meisten passen einfach nicht 17:10

  5. Paula

    Kriege die meisten Reißverschlüsse nicht mal zu :( 17:30

  6. Paula

    Da musste ich eine Großbestellung machen 17:30

  7. Samira

    Ach! Na, dann bin ich gespannt auf die Modenschau gleich 18:01

  8. Freitag, 26.September

  9. Paula

    Morgeeen! Hab einen 25% Rabatt-Gutschein für Asos bekommen von der Arbeit - willst du dir was mitbestellen? 10:20

  10. Samira

    Wo soll das Zeug hin, dein Kleiderschrank quillt doch eh schon über :D 10:30

  11. Samira

    Aber ne, ich brauche nichts. Außerdem weißt du, wie ich zu Fash Fashion stehe. 10:31

  12. Paula

    Ja hmmm... aber dann kann ich mir eeendlich diese geile rote Lederjacke holen. 10:51

  13. Paula

    Die habe ich schon seit Monaten im Auge! 10:52

  14. Samira

    Lederjacke Nummer 10, lol. 11:20

  15. Samira

    Pauli, kannst du Klopapier und Spüli nach der Arbeit vom Supermarkt mitnehmen? 16:55

  16. Paula

    Ahhh mist, jetzt bin ich gerade ins Treppenhaus gekommen und gehe gleich ins Kino :/ 18:10

  17. Samira

    Und du hast Küchendienst. Mir kleben 3000 Krümel an den Socken 18:30

  18. Paula

    Ah jaaaa... 18:33

  19. Montag, 29.September

  20. Paula

    Sammi, bist du heute gegen 16 Uhr zuhause? 14:01

  21. Paula

    Es müsste ein Paket für mich ankommen. 14:01

  22. Paula

    Wäre echt wichtig, will die Kette unbedingt morgen zur Feier tragen, hehe 14:05

  23. Samira

    Na logo, stets zu Diensten. :D 14:45

  24. Donnerstag, 2.Oktober

  25. Samira

    Paula! 15:03

  26. Samira

    Es kamen heute drei unterschiedliche Postboten. Wo hast du eigentlich das ganze Geld her, um so viel zu bestellen??? 15:03

  27. Samira

    Du weißt doch, ich bin gerade in meiner Prüfungsphase und kann mich so auf nichts konzentrieren. 15:04

  28. Paula

    Sorryyy! Ich bestelle es das nächste Mal zum Paket-Shop - versprochen! 15:20

  29. Samira

    Danke. 15:30

  30. Paula

    Ich weiß gar nicht, ob ich's erzählt habe: Hab grade auch bisschen mit TikTok angefangen und hab das Gefühl, wenn ich jedes Mal ein geiles neues Outfit anhabe, schauen die Leute länger meine Videos .. und meine Shopping-Hauls lieben die auch. 16:43

  31. Samira

    TikTok?? 16:50

  32. Paula

    Jaaa, ich rede da so bisschen über Fashion und wie man was stylen kann... will's nur mal ausprobieren:) 16:51

  33. Samira

    Und dafür musst du dir täglich ein neues Outfit besorgen? 16:52

  34. Samira

    Warum gehst du nicht mal auf einen Flohmarkt? 16:53

  35. Paula

    Das sind die Sachen doch so oft oversize, da sehe ich aus wie ein Kartoffelsack...:/ 16:57

  36. Samstag, 4. Oktober

  37. Samira

    Paula ohne Mist, ich komme kaum durch den Flur vor lauter Paketen!! 18:00

  38. Paula

    Sorryyy, ich wollte die heute noch vorm Yoga wegbringen, aber dann war ich so spät dran .. 18:30

  39. Samira

    Ich weiß, dein Zimmer ist klein - aber grade fühlt es sich an, als würde ich in einer Postannahmestelle wohnen. 18:33

  40. Samira

    Du müllst hier unsere schöne WG zu! Finde ich echt kacke :( 18:33

  41. Samira

    Vielleicht solltest du dir mal Gedanken machen, ob du nicht kaufsüchtig bist. 18:34

  42. Samira

    Außerdem sieht das Bad schon wieder aus wie sau und du bist dran mit Putzen. 18:40

  43. Paula

    Sorry, ich wusste gar nicht, wie sehr dich das nervt. Ich putze das Bad heute Abend - versprochen! 18:45

  44. Paula

    Und ja, hast recht mit den ganzen Zeug... es saugt mich extrem auf. Hatte das Gefühl, ich brauchte einfach wieder eine neue Beschäftigung nach der Trennung... 18:59

  45. Samira

    Aber wie wärs mit einer, die dich nicht arm macht und dem Klima und Menschen schadet? 19:10

  46. Paula

    Du hast ja recht ... ich lösche jetzt alle Apps und Newsletter. Keine neue Klamotten mehr. Und mache uns eine Versöhnungs-Bolognese? 19:12

  47. Samira

    Ja, passt. 19:13

  48. Samira

    Kannst dann gleich noch neue Spülschwämme kaufen, haben keine mehr für den Abwasch. :* 19:15

  49. Dienstag, 7. Oktober

  50. Samira

    Paula??? 15:00

  51. Samira

    Hier sind grade wieder ZWEI Pakete angekommen??? 15:00

  52. Samira

    Muss ich dich einweisen, oder was? 15:00

  53. Paula

    Nein. Schau mal in den Karton. 15:21

  54. Samira

    Ein Putzeimer und einen fancy Staubsauger? 15:22

  55. Samira

    Und Spülschwämme für die nächsten fünf Jahre. :D 15:23

  56. Paula

    Jajaaa - das mit den Mengenangaben lerne ich auch noch! Aber ich dachte, ich mache mal den Anfang und kümmere mich jetzt mal ordentlich um den Haushalt. 15:30

  57. Paula

    Will nicht riskieren, dass nach drei Jahren WG der Haussegen wegen sowas schief hängt. 15:33

  58. Samira

    Ok cool, danke. <3 Die Badreiniger duften auf jeden Fall nice! 15:35

  59. Paula

    Übrigens hab ich mich jetzt auch für einen Hoffohmarkt angemeldet. 15:45

  60. Paula

    Hab gestern Abend schon angefangen, Sachen aussortieren - drei Kartons sind schon gepackt. 15:45

  61. Paula

    Dann haben wir im Flur auch wieder Platz zum Tanzen! ;) 15:45

  62. Samira

    Yeah nice! Aber eine Frage noch 15:55

  63. Samira

    Diese schöne rote Lederjacke 15:56

  64. Samira

    Falls du die loswerden willst 15:56

  65. Samira

    ... die würde auch sehr gut in meinen Kleiderschrank passen. ;) 15:57

