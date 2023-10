„Hör zu, ich muss dir was beichten“

Tobias

Jedenfalls bin ich irgendwann mit Sebastian raus und hab ihm erzählt, dass ich auf dich stehe, seit wir uns kennen. Er hats nicht so gut aufgenommen und gefragt, was du dazu gesagt hast. Oh man es tut mir so leid, die ganze Aktion war so dumm... Ich hab ihm gesagt, dass dus nicht weißt, aber dass ich glaub, du magst mich auch und dass wir wahrscheinlich zusammen wären, wenn er nicht da wäre. 14:16