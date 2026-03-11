Zum Hauptinhalt springen

„Ich konnte dem Boy nicht mal Tschüss sagen“

Jule ist auf dem Weg in ein neues Leben, spät dran und verkatert. Schafft sie ihren Zug noch? Und warum holt sie die lange Nacht am Gleis wieder ein?
Von Lora Ganeva

Wer schreibt?

Mit ihrem besten Freund Sami (26) teilt Jule (27) alles, auch und insbesondere Dating-Geschichten. Nur schweren Herzens zieht sie für ein paar Monate in eine andere Stadt.

Und warum? 

Die beiden wollten sich vor Jules Fahrt am Bahnhof noch auf einen Abschiedskaffee treffen. Aber Sami kennt Juli und ihre Unpünktlichkeit nur zu gut.

Und so könnte das aussehen:

  1. Sa. 28. Feb.

  2. Sami

    Jules, machst du gleich los? 09:29

  3. Jule

    Hey bin wach 09:33

  4. Jule

    Also körperlich. Mir ist so schlecht 09:33

  5. Sami

    Hast du gepackt? 09:34

  6. Jule

    Versuche gerade einfach, klar zu kommen. Glaube, das beantwortet die Frage 09:34

  7. Sami

    Du bist so eine mess hahaha 09:35

  8. Jule

    Ich war feiern, ok?? Letzter Abend und so. Außerdem...äh... 09:35

  9. Sami

    Ja? 09:35

  10. Jule

    Hab nen cuten Typen abgeschleppt 🙃 09:36

  11. Sami

    Natürlich hast du das 09:36

  12. Jule

    Er hieß Lino. Oder Nino. Irgendwas mit "ino" 09:36

  13. Jule

    Er hatte so eine Anzug-Aura mmmhmmm 🔥 09:36

  14. Sami

    Du ziehst in einer Stunde weg und schreibst über irgendeinen Nino, liebe alles daran 09:37

  15. Jule

    War ein Snack. Hatte sogar ein Walkie Talkie in der Hosentasche! 09:37

  16. Jule

    Und irgendwie hab ich mich so wohl bei ihm gefühlt... 09:38

  17. Sami

    Babe, freut mich, dass du einen guten Abend hattest, ABER: 09:38

  18. Sami

    Dein Zug fährt um 10.30h. Wir treffen uns davor noch kurz auf nen Kaffee. Das hast du auf dem Schirm odeeer?! 09:39

  19. Jule

    OH GOTT 09:39

  20. Jule

    Dachte 11.30??? 09:39

  21. Sami

    JULE 09:39

  22. Sami

    Bist du los??? 09:55

  23. Jule

    Ok, bin in der S-Bahn! Ich schwöre, ich sterbe. Muss mich erstmal übergeben, glaub ich 10:00

  24. Sami

    Uff. Sollte aber hinhauen! Brauchst ja nur 20 min zum Hbf 10:01

  25. Jule

    Ich konnte dem Boy nicht mal Tschüss sagen :( 10:02

  26. Sami

    Er wirds überleben 10:02

  27. Jule

    Hey! Vielleicht war das die beste Nacht seines Lebens 😉 Da kann man sich schon verabschieden! 10:03

  28. Jule

    Also bei mir war sie auf jeden Fall Top 5 10:03

  29. Sami

    Will alle Details! 10:04

  30. Jule

    Kriegst du, Honey 10:05

  31. Jule

    Boah, ich hasse Abschiede. Und umziehen noch mehr. Vor allem verkatert. 10:08

  32. Jule

    Wieso mach ich das nochmal? 10:08

  33. Sami

    Weil du "neue Impulse" wolltest 10:10

  34. Jule

    Ich will impulslos sein 10:10

  35. Jule

    Ähm. Die Bahn steht. 10:12

  36. Sami

    Oh no 10:12

  37. Jule

    Das ist doch jetzt nicht denen ihr ernst?! 10:13

  38. Sami

    Atmen Jules, das wird. 10:13

  39. Jule

    Ich hab nur noch 15 Minuten 10:14

  40. Jule

    Der Kaffee wird nix mehr, oder? 🥲 10:15

  41. Sami

    Sieht schlecht aus, Babe 10:18

  42. Jule

    Verdammt, wollte dich wenigstens noch drücken :( 10:20

  43. Jule

    Du kommst mich einfach bald besuchen, ok? 10:21

  44. Sami

    Wir holen das nach, du schaffst jetzt erstmal den Zug! 10:22

  45. Jule

    Hallelujah, wir fahren! 10:25

  46. Jule

    Ich renne gleich durch den kompletten Hbf wie so ein entlaufener Hund 10:26

  47. Sami

    Hahaha, bitte mach ein Video! 10:26

  48. Jule

    Ich habe 2 Koffer, 1 Rucksack, nen Kater und 0 Würde. Auf GAR keinen Fall. 10:27

  49. Jule

    SIND AM HBF 10:28

  50. Sami

    Yessss. Run girl! 10:28

  51. Jule

    OMG, bin drin! Hallellujah! Krieg kaum Luft 10:30

  52. Sami

    Yessss, bin stolz auf dich;) 10:31

  53. Jule

    Ich schwitze, fühle mich eklig, keuche und stinke wie ein Aschenbecher. Empfinde alles andere als Stolz gerade. Aber danke, Maus! 10:32

  54. Jule

    Ähm, der Zug steht irgendwie immer noch am Gleis und fährt nicht los 10:35

  55. Sami

    Was da los? 10:35

  56. Jule

    Verspätung, sagen sie gerade, 5 Min 10:35

  57. Jule

    Ich reiss mir ein Bein aus, um diesen verdammten Zug noch zu kriegen, und jetzt hat er Verspätung?!?!?!?! 10:36

  58. Sami

    Das ist die Ironie der deutschen Bahn 10:37

  59. Jule

    Ich hätte noch duschen können... 10:37

  60. Sami

    Nein hättest du nicht 10:38

  61. Jule

    10 Minuten Verspätung 10:39

  62. Jule

    Ich hätte dem Typen Tschüss sagen können 10:39

  63. Sami

    Es war ein One-Night-Stand, Jules, steigere dich nicht rein 10:40

  64. Sami

    Und in Köln gibts bestimmt auch Schneckchen 🙃 10:42

  65. Jule

    Jaaa, true. Fühle mich trotzdem ein bisschen schlecht. Bin einfach abgehauen wie so ein emotionaler Dieb. Keine Notiz, kein Bye, war schön, oder so 10:42

  66. Sami

    Du musstes deinen Zug kriegen, weil du in eine andere Stadt ziehst. Finde ich ne faire Ausrede! 10:44

  67. Jule

    Durchsage: "Der Lokführer ist noch nicht im Zug eingetroffen." Maaaan you had one job, Lokführer! 10:45

  68. Sami

    Hauptsache, du sitzt in diesem Zug! 10:46

  69. Jule

    SAMI 10:47

  70. Sami

    Was?? 10:47

  71. Jule

    OMG 10:47

  72. Sami

    Was??? 10:47

  73. Jule

    Warte mal 10:48

  74. Sami

    Du machst mir Angst, was ist?? 10:48

  75. Jule

    Ich weiß, warum der Lokführer zu spät ist 10:48

  76. Sami

    Ok??? 10:48

  77. Jule

    Weil er bis eben in meinem alten WG-Zimmer lag und sich von der der Nacht mit mir erholen musste 🫣 10:49

  78. Jule

    Lino-Nino ist gerade in voller Montur vorne in den ersten Wagon eingestiegen 10:49

  79. Jule

    Ich wusste, die Uniform kommt mir bekannt vor... 10:49

  80. Sami

    HAHAHAA 10:52

