  2. Startseite
  3. Whatsapp-Kolumne

  4. Whatsapp-Kolumne: Die beste Freundin geortet

„Was läuft da zwischen euch?!“

Als beste Freundinnen teilen Kathrin und Aylin per App ständig ihren Standort miteinander. Eines Tages sieht Aylin, dass ihr Freund sich heimlich mit Kathrin trifft.
Von Pegah Julia Meggendorfer
Grafik: SZ Jetzt

Wer schreibt?

Kathrin (31) und Aylin (29) sind seit dem Studium beste Freundinnen. Seit ein paar Tagen können sie über die Ortungsapp „Wo ist?“ sehen, wo sich die andere befindet.

Und warum?

Aylin nutzt diese Funktion regelmäßig, um nachzusehen, was Kathrin gerade so macht. Am Anfang findet Kathrin das noch ganz lustig. Doch dann trifft Kathrin Aylins Freund Bilal (33) in einem Café.

Und so könnte das aussehen:

  1. So. 21. Sep.

  2. Aylin

    Ohaaaa, schon im Fitnessstudio, was? Fleißig, fleißig! 😀 06:47

  3. Kathrin

    Omg, hast du schon wieder bei "Wo ist?" geguckt? hahaha 😅 06:49

  4. Aylin

    Klar! Ich muss doch wissen, was meine Bestie so macht 🤗 06:53

  5. Kathrin

    Eigentlich haben wir uns den Standort doch nur für Notfälle freigegeben 😅 06:58

  6. Aylin

    Jaaaa, ich weiß! I'm sorry hahaha es macht nur manchmal so Spaß. 07:01

  7. Kathrin

    Creepy 😅 07:03

  8. Aylin

    Echt? Findest du? 😯 07:06

  9. Kathrin

    Neee, all good hahahaha ist auch bisschen süß. 07:09

  10. Aylin

    Gott sei Dank! Dann kann ich ja weiter stalken 😂 07:13

  11. Mo. 22. Sep.

  12. Aylin

    Was machst du denn bei Coffee Bean? Du wolltest doch nachmittags keinen Kaffee mehr trinken 😌 14:23

  13. Kathrin

    Vielleicht trinke ich auch einfach nur Tee?? 😀 14:26

  14. Aylin

    Tust du? Da möchte ich aber ein Beweisfoto sehen 😀 14:29

  15. Kathrin

    Na gut. Ich trinke Kaffee... 14:35

  16. Aylin

    Deswegen schläfst du so schlecht. 14:39

  17. Kathrin

    Lass mich!! Es gibt schlimmere Süchte! 14:43

  18. Kathrin

    Stalking zum Beispiel.. 😘 14:44

  19. Aylin

    Fair 🙈 14:46

  20. Mi. 24. Sep.

  21. Aylin

    Lust auf Kaffee heute Nachmittag? ☕ 12:21

  22. Kathrin

    Oh, voll lieb, aber heute schaff ich’s nicht. Muss noch so viel erledigen. 12:24

  23. Aylin

    Ich dachte, du hast Urlaub. 12:27

  24. Kathrin

    Ja, aber muss einfach so Haushalt machen. Wäsche waschen, einkaufen, putzen. So Sachen. 12:31

  25. Aylin

    Kann auch mit Kuchen vorbeikommen und dir helfen 🙂 12:36

  26. Kathrin

    Neee, das ist doch langweilig haha 12:39

  27. Aylin

    Also mir würde es nichts ausmachen 12:43

  28. Kathrin

    Ach ne, ist lieb, aber ich glaube, das mache ich mal lieber alleine. Und wir machen dann was, wenn ich nicht so viel Chaos hab. 12:46

  29. Aylin

    Okay 🙂 12:49

  30. Aylin

    Kathrin... Du hast doch gesagt, du kannst nicht Kaffee trinken gehen. Aber du bist bei Coffee Bean... 15:13

  31. Kathrin

    Jaaaaa, du kennst mich doch. Ich habe einfach noch nen Koffein-Schub gebraucht. Bin aber gleich wieder zu Hause bei meiner Wäsche. 15:16

  32. Aylin

    Kathrin, was soll das?? Du bist immer noch im Kaffee und Bilal ist jetzt auch dort. Was macht ihr da zusammen? 15:37

  33. Kathrin

    Woher weißt du, dass Bilal hier ist? 15:41

  34. Aylin

    Na, den habe ich auch bei "Wo ist?"... 15:44

  35. Kathrin

    Du hast immer den Standort deines Freundes? Das ist doch nicht gesund. 15:47

  36. Aylin

    Er hat meinen ja auch!! Was macht ihr zusammen im Café??? 15:50

  37. Kathrin

    Chill! Wir haben uns zufällig getroffen und dann hat er mich auf nen Kaffee eingeladen. 15:52

  38. Aylin

    Achso, für mich hast du keine Zeit, aber mit meinem Freund gehst du gerne nen Kaffee trinken. 15:57

  39. Kathrin

    Was willst du damit denn jetzt sagen? 16:00

  40. Aylin

    Was läuft da zwischen euch?? 16:05

  41. Kathrin

    Bist du irre?? Da läuft nichts!! Ich bin deine beste Freundin! Du solltest mir schon etwas mehr vertrauen! 16:08

  42. Kathrin

    Und deinem Freund auch. Schließlich sagst du ja immer, er ist deine große Liebe... 16:10

  43. Aylin

    Ich will trotzdem nicht, dass ihr euch hinter meinem Rücken trefft! 16:12

  44. Kathrin

    War ja offensichtlich nicht hinter deinem Rücken. Du kannst uns ja immer sehen. 16:16

  45. Aylin

    Kathrin!!! Wieso haben Bilal und du mir beide die Berechtigung bei "Wo ist?" entzogen??? 16:21

  46. Kathrin

    Bilal und ich haben geredet und wir finden, das ist zu deinem eigenen Besten. 16:24

  47. Aylin

    Ihr macht das sofort wieder an!! 16:27

  48. Kathrin

    Nö! Das tut dir nicht gut, dass du uns immer sehen kannst. 16:31

  49. Aylin

    Sitzt ihr immer noch zusammen?? 16:33

  50. Kathrin

    Tja, das wirst du wohl nicht erfahren. Du wirst uns wohl vertrauen müssen. 16:35

  51. Aylin

    Und du willst meine beste Freundin sein? Welche beste Freundin macht so etwas?? 16:38

  52. Kathrin

    Eine, die dir helfen will, wieder "normal" zu werden. 16:40

  53. Aylin

    Ich bin NORMAL!! 16:43

  54. Aylin

    Seid ihr noch im Café? Ich komm da hin!! 16:46

  55. Kathrin

    Was? Nein! Du kommst nicht hier her. 16:48

  56. Aylin

    Zu spät! Bin schon unterwegs! 16:50

  57. Kathrin

    NEIN! Du bleibst, wo du bist! Bitte! Wir können später reden! 16:53

  58. Aylin

    Warum sitzen da alle Leute, die ich kenne? 😐 17:06

  59. Kathrin

    Woher weißt du, wer hier alles sitzt? 17:08

  60. Aylin

    Stehe vor der Tür, aber traue mich jetzt nicht reinzukommen. Bin so verletzt grad. 17:11

  61. Kathrin

    Bleib draußen! Ich komme. 17:13

  62. Aylin

    Oh mann, fühle mich grad so dumm, dass ich mir selbst die Überraschung versaut habe. Du bist einfach die beste Freundin der Welt und ich vertraue dir nicht... 17:33

  63. Kathrin

    Du hättest dir ja eigentlich denken können, dass wir dir ne Party planen, so ein paar Tage vor deinem Geburtstag. 17:35

  64. Aylin

    Ja, eigentlich schon. Spätestens als ich gesehen habe, dass ihr pinke Girlanden bastelt, hätte ich eigentlich drauf kommen können. 17:39

  65. Kathrin

    Na ja, wenigstens weiß außer mir niemand, dass du jetzt schon von der Überraschung weißt. 17:42

  66. Kathrin

    Tu dann am Samstag bitte überrascht. 17:36

  67. Aylin

    Das werde ich! 17:38

  68. Aylin

    Hat mir wohl wirklich nicht so gut getan mit dem "Wo ist?" 🙈 17:39

  69. Kathrin

    Zumindest hast du draus gelernt 😀 17:41

  70. Aylin

    Ja... Kannst du's mir trotzdem wieder freigeben? 😬 17:44

  71. Kathrin

    Auf keinen Fall. 17:47

