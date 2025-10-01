„Was läuft da zwischen euch?!“
Teile diesen Beitrag mit Anderen:
Wer schreibt?
Kathrin (31) und Aylin (29) sind seit dem Studium beste Freundinnen. Seit ein paar Tagen können sie über die Ortungsapp „Wo ist?“ sehen, wo sich die andere befindet.
Und warum?
Aylin nutzt diese Funktion regelmäßig, um nachzusehen, was Kathrin gerade so macht. Am Anfang findet Kathrin das noch ganz lustig. Doch dann trifft Kathrin Aylins Freund Bilal (33) in einem Café.
Und so könnte das aussehen:
-
So. 21. Sep.
-
Aylin
-
Kathrin
-
Aylin
-
Kathrin
-
Aylin
-
Kathrin
-
Aylin
-
Kathrin
-
Aylin
-
Mo. 22. Sep.
-
Aylin
-
Kathrin
-
Aylin
-
Kathrin
-
Aylin
-
Kathrin
-
Kathrin
-
Aylin
-
Mi. 24. Sep.
-
Aylin
-
Kathrin
-
Aylin
-
Kathrin
-
Aylin
-
Kathrin
-
Aylin
-
Kathrin
-
Aylin
-
Aylin
-
Kathrin
-
Aylin
-
Kathrin
-
Aylin
-
Kathrin
-
Aylin
-
Kathrin
-
Aylin
-
Kathrin
-
Aylin
-
Kathrin
-
Kathrin
-
Aylin
-
Kathrin
-
Aylin
-
Kathrin
-
Aylin
-
Kathrin
-
Aylin
-
Kathrin
-
Aylin
-
Kathrin
-
Aylin
-
Aylin
-
Kathrin
-
Aylin
-
Kathrin
-
Aylin
-
Kathrin
-
Aylin
-
Kathrin
-
Aylin
-
Kathrin
-
Aylin
-
Kathrin
-
Kathrin
-
Aylin
-
Aylin
-
Kathrin
-
Aylin
-
Kathrin