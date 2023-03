„Was ist die Überraschung? Wirst du Vater?“

Isi

wir verarschen euch nicht. mir ist die uni dermaßen auf den sack gegangen, wie sehr, das ist mir eigentlich erst durch die corona zwangspause aufgegangen. dieses ganze akademische gelaber, wer braucht das denn? das körperliche arbeiten auf dem hof tut mir viel besser, ich war nur immer zu eitel, das zuzugeben. und nachdem mein vater letztes jahr gestorben ist und es immer noch keine nachfolge für den hof gibt, ich meine, why not? und als jules hier auftauchte (ich hab ihn hier zuerst nur aus nächstenliebe paar tage übernachten lassen) haben wir gemerkt, was wir für ein krass gutes team sind und dass da halt einfach was zwischen uns ist. meine mutter unterstützt uns dieses jahr noch, aber wir stellen bald ein paar neue leute ein. es funktioniert einfach irgendwie. es fühlt sich einfach richtig an. vielleicht wollt ihr ja auch hier arbeiten? 14:22