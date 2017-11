Horror-Mitbewohner: die Schlösser-Frau

Später zog ich innerhalb der WG um und in das Winzzimmer eine chinesische Ausstauschstudentin (die Horror-Geschichte dazu gibt es hier zu lesen). Zuvor aber wohnten mit mir in der Wohnung folgende Mitbewohnerinnen: Eine kettenrauchende Anfang-50-Jährige mit ungewissem Beruf, die am Wochenende nach Hause auf einen Bauernhof mit Hippie-Kommune pendelte. Eine sterbenslangweilige Endzwanzigerin, die sich kürzlich von ihrem Freund getrennt hatte und hier übergangsweise zwischen Kartons hauste, bis sie eine richtige Wohnung gefunden hatte (das dauerte dann doch drei Jahre). Eine hibbelige Schwäbin mit vietnamesischen Wurzeln, die gerade anfing, Pharmazie zu studieren. Und: die Schlösserfrau.

Ich weiß noch, wie ich mir gleich nach unserer ersten Begegnung dachte: Mann, mit Anfang 40 will ich aber in keiner Zweck-WG ohne richtige Küche und Bad mehr leben. Da wohnte die Schlösserfrau bereits seit zehn Jahren hier. Sie war sehr wortkarg, schaute immer an einem vorbei und bewohnte das Zimmer direkt gegenüber der Wohnungstür. Sie sprach so leise, dass man immer zweimal nachfragen musste, was sie gerade unter ihrem fettigen Pony hingenuschelt hatte. Und ja, man hätte sie gar nicht bemerkt, wenn sie nicht an ihrer Tür drei Extra-Schlösser angebracht hätte, die sie bei jeder Ankunft und bei jedem Verlassen der Wohnung akribisch und lautstark auf- und zusperrte.