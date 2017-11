Horror-Mitbewohner: der Macho-Alkoholiker

Die Kaution von 740 Euro zusammen mit der ersten Monatsmiete hatte mein Konto völlig leer gefegt. Es war Februar als ich einzog und die launische Zentralheizung hatte keine Chance gegen die undichten Fenster und die hohen Decken in dem alten Gemäuer. Ich saß also in meine Bettdecke gehüllt am Schreibtisch und arbeitete, um schnell Geld für Essen und eine wärmere Decke zu verdienen, während sein Schnarchen aus dem Nebenzimmer den ganzen Nachmittag über die Wände erzittern ließ.

Obwohl er nicht nur unsere, sondern noch eine zweite Wohnung vermietete, schaffte er es immer, am Monatsende pleite zu sein. Dann klopfte er aggressiv an unsere Zimmertüren, selbst wenn wir schon schliefen, und verlangte auf der Stelle das Geld für die Strom- oder Gasrechnung. Von den 370 Euro kalt – im wahrsten Sinne des Wortes – die jeder von uns monatlich bezahlte, ohne je einen gültigen Mietvertrag dafür zu sehen, betrank er sich. Jeden Abend. Wenn man Glück hatte außer Haus, wenn man Pech hatte in der Küche.