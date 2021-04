„Wenn man einen Kupfernagel in einen Baum schlägt, stirbt er ab. Und du überlegst dir, so etwas in deine Gebärmutter zu tun?!“ Einen solchen Kommentar las ich vor einiger Zeit in einer Facebook-Gruppe, in der es um natürliche Verhütung ging. Eine Frau hatte nach Meinungen zur Kupferspirale gefragt (zwar keine natürliche, aber eine hormonfreie Methode). Obwohl ich selbst nicht auf diese Art verhüte, hat mich diese unsinnige Äußerung geärgert: Schließlich sind Menschen keine Bäume, eine Spirale kein Nagel und selbst der angebliche Baumtod ist nichts weiter als ein Mythos. Doch egal, ob Facebook-Freund*innen, Pharmavertreter*innen oder der Papst: In Sachen Verhütung scheint jede*r eine Meinung zu haben, wie man es (nicht) machen soll.