Warum 2020 das perfekte Jahr ist, um Zyklusbewusstsein am Arbeitsplatz zu schaffen

Aufgrund der Diskriminierung und Vorurteile der vergangenen Jahrhunderte ist dies auch verständlich. Doch im Jahr 2020 haben wir die Möglichkeit, Zyklusbewusstsein am Arbeitsplatz vielseitig zu denken und dabei auch Mythen und Tabus zu beseitigen. Neben thematischer Weiterbildung und flexiblen Arbeitszeiten könnten beispielsweise auch Tampons und Wärmepflaster in deutsche Firmengebäude einziehen. Abgesehen von Abhilfe bei Periodenschmerzen sollte dabei auch ein Bewusstsein für die anderen Zyklusphasen geschaffen werden. In den Tagen nach der Periode haben viele Menstruierende mehr Kraft, Motivation und neue Ideen; in der Phase rund um den Eisprung ist man oft bestens gelaunt und kann richtig durchpowern. Angeblich laufen dann sogar Verhandlungen und Präsentationen besser. Natürlich kann man das nicht generalisieren, aber man könnte darüber sprechen und dann beobachten, ob es auf eine*n persönlich zutrifft.