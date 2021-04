Warum es in der Schule Zykluskunde geben sollte

Obwohl (oder weil?) wir im Sexualkundeunterricht keine Menstruationsprodukte zu Gesicht bekommen hatten, brachten im gleichen Jahr ein paar Jungs Tampons mit in die Schule, zerrten sie aus ihrer Plastikhülle und hängten sie während der Pause an die Tafel. Uns Mädchen blickten sie hämisch an. Ich schämte mich, ohne zu wissen, wofür – ich hatte noch nicht mal selbst einen Tampon benutzt. Inzwischen nähern sich meine ehemaligen Mitschüler, die Tampons damals für ihre Streiche nutzten, und ich dem dreißigsten Geburtstag. Manche haben Kinder, die meisten wahrscheinlich Berufe, in denen sie in gemischtgeschlechtlichen Teams arbeiten. Ich vermute, vom weiblichen Zyklus haben sie nach wie vor kaum Ahnung. Hätte ich auch nicht, wenn ich mich nicht aus Neugier später selbst eingelesen hätte.