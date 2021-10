Wer zusammen feiert, bleibt zusammen!

Mein Freund und ich kannten uns gerade mal einen Monat, als sich ein entspannter Barabend mit einem gemeinsamen Freund spontan in ein Besäufnis verwandelte. Von „aber nur ein Drink“ hatte es sich in Richtung „zwei Drinks, zwei Bier und fünf Jägermeister“ entwickelt. Wir waren also stattlich angetrunken. Auf dem Heimweg wurde ich schrecklich sentimental. Mein ganzer Weltschmerz blubberte aus mir heraus, zusammen mit ein paar Tränen. Nicht einer meiner stolzesten Momente, weshalb ich mich am nächsten Tag auch sehr, sehr dafür geschämt habe. Es stellte sich jedoch heraus: Mein Noch-nicht-Freund fand meine betrunkene Sentimentalität nicht schlimm. Im Gegenteil: Er sagte mir hinterher, dass er es richtig gut fand, auch diese sehr betrunkene Seite von mir kennenzulernen.