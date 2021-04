In der Pandemie ist mein sozialer Muskel erschlafft

Wenn am Tisch mehrere Gespräche gleichzeitig geführt wurden, drangen sie alle auf einmal in meine Ohren und mein Gehirn, so, als sei da früher ein Filter gewesen und jetzt verloren gegangen. Oder eben so, als würde ich jetzt normalerweise einen Muskel aktivieren, der mich stabilisiert und mir dabei hilft, mich auf ein Gespräch zu konzentrieren, aber auch flexibel in ein anderes zu wechseln. Aber da war nichts mehr zum Anspannen. Muskelkraft weg. Ich war so überfordert, dass mir die Rückreise-Quarantäne nach Weihnachten, als wir wieder nur zu zweit tagelang auf dem Sofa saßen, beinahe wie Urlaub vorkam.