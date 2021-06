Horror-Party: Die Firmenfeier im Antibiotika-Rausch

Bis Ruben mir am Telefon sagte, dass mein Chef in nächster Zeit wohl weniger gut auf mich zu sprechen sein würde. In der Vergangenheit war es mit diesem Vorgesetzten immer wieder zu Diskussionen gekommen. Wenig Respekt, Gängeleien, falscher Ton gegenüber uns Aushilfskräften. Anscheinend hatte ich die Silvester-Party für den perfekten Zeitpunkt gehalten, um diesen Chef zur Rede zu stellen. So ging ich kurz nach meiner Tanz-Einlage wutschnaubend auf ihn zu. Zum Glück ging Ruben dazwischen und verhinderte das Schlimmste. Doch was gesagt war, war gesagt. Und so musste ich künftig für jemanden arbeiten, dem ich schon mal ins Gesicht gesagt hatte, dass er sich wie „Rotz am Ärmel“ benehme. Ich wollte wissen, was ich sonst noch so veranstaltet hatte, doch Ruben konnte mir nicht weiterhelfen: „Ich hab dich irgendwann aus den Augen verloren und dich zwei Stunden später in der Bar wieder getroffen. Ich glaube, du warst mit Dimi* unterwegs.“