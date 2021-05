Alkohol trinken war mein einziges Hobby

Habt ihr schon mal über euren Alkoholkonsum nachgedacht? Ich nicht. Höchstens an einem der Sonntage, an denen ich super verkatert im Bett lag und sich mein Magen beim Gedanken an Pfeffi umdrehte. Da habe ich manchmal die Faust geballt, sie in den Himmel gestreckt, „Nie wieder Schnaps!“ proklamiert, um dann nach einem Stück kalter Pizza neben meinem Bett zu fischen. Zum Prosecco am nächsten Freitagabend habe ich dann aber nicht nein gesagt. Ich mein, wer sagt schon nein zu Prosecco ... Come on.