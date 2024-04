Sie werden so schnell groß

Hasi leidet. Hasi ist ein rosa Tuch von der Größe einer Serviette, in den Ecken jeweils ein Knoten als Vertreter für Hände und Füße, und auf einer Seite ist ein viereckiger Kopf angenäht mit zwei langen Schlappohren. So schlecht könnte ein Mensch gar nicht sehen, um diesen Fetzen als Hasen durchgehen zu lassen. Aber Sissi liebt das Ding und trägt es überall mit hin. Entsprechend sieht dieser Hase mittlerweile aus: Der Stoff ist abgewetzt und fleckig, an den Seiten hängen Fransen raus und am Übergang zum Kopf klafft ein Loch. Alles nicht weiter verwunderlich. Bloß das verschmierte Blut am Ohr, das ist dann halt irgendwie doch eigenartig. Ich suche meine Unterarme ab, ob Sissi mich beim Spielen mal wieder irgendwo aufgekratzt hat, aber da ist nichts. Besorgt wende ich mich an meine Freundin Theresa: „Schatz, ich glaube Sissi blutet“, sage ich und halte ihr den misshandelten Hasi vor.