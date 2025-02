„Inzwischen bewerbe ich mich auch anderswo”

„Ich halte nichts von Neujahrsvorsätzen – ich mache einfach, was ich mir vornehmen würde. Zum Beispiel Bewerbungen rausschicken. In den letzten drei Monaten sind schon etwa 30 Stück rausgegangen, schließlich endet mein Studium in sechs Monaten. Bisher hab ich nur Absagen bekommen. Das Problem: In dem Arbeitssicherheitsbereich, in dem ich arbeiten will, wird oft noch eine Weiterbildung gewünscht. Leider habe ich das Zertifikat innerhalb meines Masters nicht erhalten. Die Zusatzausbildung kostet in Deutschland zehn- bis fünfzehntausend Euro – so viel Geld habe ich nicht. Ich hoffe also, einen Arbeitgeber zu finden, der mich dabei unterstützt.