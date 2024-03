Wie es ist, die Quotenfrau zu sein

Ich bin jetzt im zweiten Lehrjahr meiner Ausbildung zur Verfahrensmechanikerin. Dass mein Beruf kein typischer „Frauenberuf“ ist, wurde mir ziemlich schnell klar. In meinem Betrieb bin ich die einzige Frau unter den Auszubildenden, eine von wenigen generell in der Fertigung. Diesen „Männerberuf“ habe ich bewusst gewählt: Ich habe zwölf Jahre meines Lebens eine christliche Mädchenschule besucht. Sexistische Stereotype wie zum Beispiel, dass alle Mädchen schlecht in Mathe seien, gab es bei uns nicht, weil viele meiner Klassenkameradinnen gut oder sogar sehr gut in Mathe waren. Wenn wir uns für sogenannte MINT-Fächer, also Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, interessierten, wurden wir ermutigt, diese Richtung weiter zu verfolgen: „Da bekommst Du auf jeden Fall einen Job. Da werden immer Frauen gesucht.“ Uns wurde beigebracht, wie wichtig es sei, „den Männern“ zu zeigen, dass wir das alles mindestens genauso gut könnten wie sie.