Der Survival-Guide für die Corona-Isolation

Über zwei Wochen verbrachte ich wegen meiner Coronaerkrankung in strengster Isolation, ein paar weitere Krankheitstage kamen sogar noch obendrauf. Was ich jetzt weiß: Auch ein vermeintlich milder Verlauf kann die Hölle sein. Und wenn man noch dazu alleine wohnt, fühlt sich das Alleinesein manchmal eigenartig und auch schon mal beängstigend an.