Handgeschriebene Post bringt uns besser durch die Pandemie

Briefe kriegen hilft da ein bisschen – welche zu schreiben, auch: An diejenigen, die am meisten fehlen, an diejenigen, von denen man schon viel zu lange nichts mehr gehört hat, an diejenigen, die gerade in Quarantäne sind. Und an die Oma sowieso. Denn jemandem einen Brief zu schicken, zeigt, dass man Zeit investiert, ein bisschen Geld, die Ruhe, die eine hastige Chatnachricht im Gehen nicht braucht, die Sorgfalt, bestimmte Worte zu wählen. Briefe müssen nicht lang sein, nicht verkopft oder literarisch, meist sind sie aber einfach ehrlich. „Ich vermisse dich“, das hat auf Papier geschrieben, in einen Umschlag gesteckt und losgeschickt eine andere Wucht, als ins Handy getippt. Und jemanden oder etwas einfach unendlich zu vermissen, ist das nicht eigentlich das Destillat dieser Tage und Monate? Das konzentrierte, runtergebrochene Gefühl, das jeden Tag in dieser Pandemie begleitet?