Fünf Menschen erzählen, warum sie sich jetzt erst impfen ließen

Ungeahnte Nebenwirkungen? Für viele eine Schreckensvorstellung. Dabei gibt es die kaum, sagt Ulrike Protzer. Vermutlich keine andere Impfung werde so gut nachbeobachtet wie die gegen Covid. „Es gibt inzwischen auch sehr große Studien mit mehreren Hunderttausenden Menschen, bei denen man jedes kleinste Anzeichen akribisch dokumentiert hat. Insgesamt ist die Impfung sehr risikoarm und sehr sicher“, sagt Protzer. „Die Nebenwirkungen sind natürlich nie null. Aber was man vor allem spürt ist die Reaktion des Immunsystems auf den Impfstoff, also genau das, was man erreichen will. Länger anhaltende Nebenwirkungen sind wirklich außerordentlich selten.“