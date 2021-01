Diese Initiative fordert einen totalen, solidarischen und europäischen Lockdown

International ist „Zero Covid“ nicht alleine. In Großbritannien wurde etwa bereits im Februar 2020 eine Kampagne gestartet, die unter dem Motto „End Coronavirus“ basisdemokratische Strategien entwickelt – und ebenfalls statt „Flatten the Curve“ das Motto „Crush the Curve“, also: Zerschlage die Kurve, fordert. Als weiteren Anstoß gibt „Zero Covid“ einen Aufruf an, der Mitte Dezember von Wissenschaftler*innen aus mehreren Ländern gestartet wurde. Auch darin wird für strengere Maßnahmen in ganz Europa plädiert, mehr als 1000 Wissenschaftler*innen haben bereits unterschrieben.