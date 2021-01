Wie die Corona-Pandemie wohnungslose Menschen trifft

Wohnungslose Menschen sind von der Corona-Pandemie noch stärker betroffen als andere. Ihre Zahl ist in Deutschland steigend. Rund 678 000 Menschen waren im Laufe des Jahres 2018 wohnungslos, viele von ihnen kommen aus dem EU-Ausland. In Hilfseinrichtungen für Obdachlose sank wegen der neuen Abstands-und Hygieneregeln zudem die Zahl der ohnehin knappen Plätze. Auch aus diesem Grund wurde unter anderem das „Berlin Youth Hostel“, eine Jugendherberge in Berlin, während der ersten Corona-Welle in ein Heim für obdachlose Personen umfunktioniert. 200 Menschen aus ganz Europa fanden dort bis August 2020 eine Unterkunft. Darunter sind Jazeps, Stefano und Adam. Sie sind die Protagonisten des Kurzfilms „Hotel Europa“ von Nele Dehnenkamp und Franzis Walther. Der Film entstand im Rahmen eines Kurzfilmwettbewerbs der Deutschen Filmakademie, der junge Filmschaffende anregen will, sich mit der Rolle Deutschlands in der Europäischen Union auseinanderzusetzen. Nele Dehnenkamp spricht im Gespräch mit jetzt über die Dreharbeiten im Hostel, darüber, welche Herausforderungen die Pandemie bei einer Filmproduktion mit sich bringt und was die Filmemacherin beim Dreh über Wohnungslosigkeit in Europa gelernt hat.