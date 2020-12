„Berechne den Winkel, mit dem das Teststäbchen durch die Nase eingeführt wird“

Auch auf der Video-Plattform Tiktok beschäftigen sich einige User*innen gerade mit der historischen Bedeutung der Pandemie. Hier geht es aber weniger um potenzielle Einträge in die Geschichtsbücher, sondern darum, was wir denn nun eigentlich gelernt haben in der Zeit. Also besser gesagt, was zukünftige Generationen über die Pandemie in der Schule lernen werden – und dann abgefragt werden könnten. Vergangene Woche veröffentlichte die Tiktok-Userin „Laila“ ein Video, in dem sie ihre knapp 130 000 Follower*innen aufforderte, Fragen zu kommentieren, „die 2055 in einer Arbeit über Corona dran kommen könnten“: