Schluss mit der Impfscham!

Ein Pflaster auf einem Oberarm, der lange keine Sonne gesehen hat. Das „Vaxxie“, das Selfie, das ich nach der Covid-19-Impfung in der Kabine von mir mache, hätte ich vor ein paar Tagen noch in alle Chats gepostet, die meine Finger im Impfrausch erwischt hätten. Alle hätten den Pieks de Triomphe geschickt bekommen. Aber jetzt, als es soweit ist, entscheide ich mich dagegen. Im Warteraum des Impfzentrums lösche ich den Schnappschuss schnell, bevor der Mittfünfziger auf dem Stuhl neben mir einen Blick auf mein Display werfen kann. In meiner Blutbahn zirkuliert ein Serum, das mein Risiko, an Covid-19 zu sterben, deutlich senkt. Auch die Angst, meine Eltern anzustecken, fällt von mir ab. Ich hätte viele gute Gründe, sehr glücklich darüber zu sein, aber bin es nicht. Mir ist, als hätte ich ein Bündel Geldscheine auf der Straße gefunden und heimlich behalten.