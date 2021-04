Auf die Freiheit warten

In Nordrhein-Westfalen wurde Christians Erkrankungsgruppe mittlerweile sogar in Impfgruppe zwei aufgenommen. Somit muss er keine Einzelfallanträge mehr stellen – ein großer Bürokratieabbau für alle Betroffenen. Zunächst wurden in der ersten Priorisierungs-Gruppe nämlich nur Menschen geimpft, die in Pflegeeinrichtungen leben, egal, ob mit Behinderung oder ohne, oder Bewohner*innen von Heimen für Menschen mit Behinderung. Menschen mit einer Behinderung, die eine schwere Erkrankung an Covid-19 begünstigt, die in einer eigenen Wohnung leben, wurden zunächst noch nicht priorisiert geimpft.