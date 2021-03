175 Euro brutto die Stunde für die Impfärztin

Man sollte sich auf jeden Fall nicht aus der Ruhe bringen lassen. Die Impfung ist sehr gut verträglich, trotzdem kann es in ganz seltenen Fällen zu einem anaphylaktischen Schock kommen. Das ist eine allergische Reaktion des Körpers, die im schlimmsten Fall zu einem Atem- und Herz-Kreislauf-Stillstand, also zum Tod führen kann. Dann muss man die Anzeichen erkennen und schnell handeln, denn in diesem Fall bin ich für die ersten Notfallmaßnahmen zuständig. Am Anfang war ich deswegen etwas aufgeregt, bisher ist aber zum Glück noch nichts passiert.

Der Impfeinsatz lief außerdem super schnell an, gerade am Anfang war es deshalb etwas chaotisch im Impfzentrum. Gewisse Routinen haben sich erst mit der Zeit entwickelt. Gleichzeitig verändern sich die Abläufe auch dauernd wieder. Man sollte also anpassungsfähig sein und sich nicht darüber aufregen, wenn etwas hakt.