„Wir wollen so bekannt werden wie die 110“

Die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen treffen auch Kinder und Jugendliche hart. In der Schule muss Mindestabstand eingehalten werden, derzeit sind Sport- und Freizeiteinrichtungen geschlossen, auch nach der Schule dürfen Freund*innen nur noch begrenzt getroffen werden. Das belastet viele. An diese Jugendlichen richtet sich ein Angebot, das drei Abiturienten aus Berlin zu Beginn der Corona-Pandemie gegründet haben: der Krisenchat. Das Prinzip ist einfach und ziemlich erfolgreich: Über Whatsapp können sich junge Menschen bis 25 an Psycholog*innen oder andere Expert*innen wenden und von ihren Sorgen und Problemen erzählen. Was an etablierte Programme wie das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ erinnert, ist an die junge Zielgruppe vor allem durch das Chat-Format angepasst. „Wir wollten ein zeitgemäßes Angebot“, sagt Kai Lanz, einer der Gründer, im Video-Telefonat. „Viele junge Menschen haben große Probleme, aber sie trauen sich nicht zu telefonieren oder können es vielleicht in ihrer Situation auch nicht.“ Diese Lücke schließe das Angebot. Es ist niederschwellig und allen vertraut.