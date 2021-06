„Der Fokus liegt zu viel darauf, Leistung aufs Papier zu bringen“

Dario Schramm ist Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, in der regelmäßig Schülervertreter*innen aus den Bundesländern zusammenkommen und bildungspolitische Anliegen diskutieren. Derzeit ist er oft in Talkshows und Nachrichtensendungen zu sehen, wo er die Interessen von Schüler*innen während der Corona-Krise vertritt. Da jetzt in zahlreichen Landkreisen die Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 liegt, erlauben viele Bundesländer nun die Rückkehr in den Regelbetrieb. Wir haben mit Dario darüber gesprochen, warum das erfreulich ist, aber auch eine Belastung für die Schüler*innen sein kann.