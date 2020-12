Corona trifft mich in meinen vermeintlich „besten Jahren“

Ich frage mich: Was wäre alles passiert, und was hätte ich alles erlebt, wenn Corona nicht wäre? Zu welchen Hits hätte ich in welchen Clubs in der mir so fremden Großstadt getanzt? Welche Menschen hätte ich dort kennen gelernt und welche am Arbeitsplatz? Welche Chancen hätte ich gehabt? Gleichzeitig frage ich mich, warum ich die Zeit vor der Pandemie nicht besser genutzt habe: Warum war ich nie auf einem Festival? Warum habe ich von so vielen Einladungen zu WG-Partys kaum eine angenommen? Warum war ich morgens so oft ausgeschlafen und motiviert in der Uni? Jetzt, wo die Pandemie uns nicht mehr erlaubt, spontan zu handeln und dabei auch Fehler zu machen, weiß ich erst, dass ich all das machen möchte.